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ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных
ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных - РИА Новости Крым, 24.07.2025
ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных
В восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам российских... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T10:03
2025-07-24T10:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
уголовный кодекс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.У задержанных изъяты средства коммуникации. Возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам пропаганды терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности. Наказание по этим статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ФСБ предупредили, что "основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний", и призвали к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, уголовный кодекс, новости
ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных

В восьми регионах РФ задержаны девять человек за призывы к убийствам российских военных

10:03 24.07.2025 (обновлено: 10:25 24.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"На территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан РФ, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей", - говорится в сообщении.
У задержанных изъяты средства коммуникации. Возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам пропаганды терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности. Наказание по этим статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ предупредили, что "основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний", и призвали к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете.
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