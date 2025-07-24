https://crimea.ria.ru/20250724/fsb-zaderzhala-9-rossiyan-za-prizyvy-k-ubiystvam-rossiyskikh-voennykh-1148181809.html

ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных

ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных - РИА Новости Крым, 24.07.2025

ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных

В восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам российских... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T10:03

2025-07-24T10:03

2025-07-24T10:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

уголовный кодекс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В восьми регионах России, в том числе Херсонской области и Краснодарском крае, задержаны девять граждан страны, призывавших в интернете к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.У задержанных изъяты средства коммуникации. Возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам пропаганды терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности. Наказание по этим статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ФСБ предупредили, что "основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний", и призвали к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию Призывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, уголовный кодекс, новости