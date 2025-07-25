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Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских
Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских
36-летний житель Симферополя в украинских Telegram-чатах с анонимного аккаунта призывал к убийству людей по национальному признаку. Как сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T10:43
2025-07-25T10:43
2025-07-25T10:57
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 36-летний житель Симферополя в украинских Telegram-чатах с анонимного аккаунта призывал к убийству людей по национальному признаку. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, он объявлен в международный розыск.По информации силовиков, мужчина работал на кафедре одного из учебных заведений, а в свободное время активно переписывался в украинских Telegram-чатах.Согласно проведенной экспертизе, его текстовые записи содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.В отношении крымчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Ему грозит до пяти лет заключения, уточнили в УФСБ.Подобный случай произошел ранее в Ялте. Там 38-летнюю местную жительницу обвинили в публичных призывах к убийству людей по национальному признаку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизменуБизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных
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Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских
Житель Симферополя объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских
10:43 25.07.2025 (обновлено: 10:57 25.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 36-летний житель Симферополя в украинских Telegram-чатах с анонимного аккаунта призывал к убийству людей по национальному признаку. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, он объявлен в международный розыск.
По информации силовиков, мужчина работал на кафедре одного из учебных заведений, а в свободное время активно переписывался в украинских Telegram-чатах.
"Основная тема этих чатов – публикация русофобских постов. В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления", – сказано в сообщении.
Согласно проведенной экспертизе, его текстовые записи содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.
В отношении крымчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Ему грозит до пяти лет заключения, уточнили в УФСБ.
"Фигурант объявлен в международный розыск", - подчеркнули в пресс-службе.
Подобный случай произошел ранее в Ялте. Там 38-летнюю местную жительницу обвинили в публичных призывах к убийству
людей по национальному признаку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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