https://crimea.ria.ru/20250725/krymchanin-obyavlen-v-mezhdunarodnyy-rozysk-za-prizyvy-k-ubiystvu-russkikh-1148216793.html

Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских

Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских

36-летний житель Симферополя в украинских Telegram-чатах с анонимного аккаунта призывал к убийству людей по национальному признаку. Как сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T10:43

2025-07-25T10:43

2025-07-25T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 36-летний житель Симферополя в украинских Telegram-чатах с анонимного аккаунта призывал к убийству людей по национальному признаку. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, он объявлен в международный розыск.По информации силовиков, мужчина работал на кафедре одного из учебных заведений, а в свободное время активно переписывался в украинских Telegram-чатах.Согласно проведенной экспертизе, его текстовые записи содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.В отношении крымчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Ему грозит до пяти лет заключения, уточнили в УФСБ.Подобный случай произошел ранее в Ялте. Там 38-летнюю местную жительницу обвинили в публичных призывах к убийству людей по национальному признаку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизменуБизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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