https://crimea.ria.ru/20250311/prizyvala-ubivat-russkikh-na-krymchanku-zaveli-ugolovnoe-delo-1144821572.html

Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело

Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело

38-летняя жительница Ялты обвиняется в публичных призывах к убийству людей по национальному признаку, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T11:38

2025-03-11T11:38

2025-03-11T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Ялты обвиняется в публичных призывах к убийству людей по национальному признаку, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Следствие установило, что женщина опубликовала в одном из сообществ мессенджера Teleram комментарий с экстремистскими призывами. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".Фигурантка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 29-летний житель Ялты пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Кроме того, 37 летнему севастопольцу также грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащегоРаботали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионовСтроитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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