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Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело
Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело
38-летняя жительница Ялты обвиняется в публичных призывах к убийству людей по национальному признаку, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T11:38
2025-03-11T11:38
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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происшествия
экстремизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Ялты обвиняется в публичных призывах к убийству людей по национальному признаку, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Следствие установило, что женщина опубликовала в одном из сообществ мессенджера Teleram комментарий с экстремистскими призывами. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".Фигурантка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 29-летний житель Ялты пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности. Кроме того, 37 летнему севастопольцу также грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащегоРаботали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионовСтроитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, уголовный кодекс, происшествия, экстремизм, новости крыма
Призывала убивать русских: на крымчанку завели уголовное дело

Жительнице Ялты за призывы убивать русских грозит до пяти лет лишения свободы – ФСБ

11:38 11.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Ялты обвиняется в публичных призывах к убийству людей по национальному признаку, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Следствие установило, что женщина опубликовала в одном из сообществ мессенджера Teleram комментарий с экстремистскими призывами.

"Согласно проведенной экспертизе текстовые записи гражданки содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русские", - сказано в сообщении силовиков.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет".
Фигурантка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 29-летний житель Ялты пойдет под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности.
Кроме того, 37 летнему севастопольцу также грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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