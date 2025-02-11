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Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России
Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России
Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России и подрыв авторитета органов государственной власти в интернете. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T09:57
2025-02-11T09:57
севастополь
наказание за дискредитацию вс россии
закон и право
умвд россии по севастополю
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России и подрыв авторитета органов государственной власти в интернете. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, соответствующие публикации мужчины сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и их коллеги из ФСБ выявили в одном из чатов.Правонарушителя задержали при поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии. В отношении мужчины составлен административный протокол. По решению Ленинского районного суда ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут матьПарикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных РоссииКрымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
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севастополь, наказание за дискредитацию вс россии , закон и право, умвд россии по севастополю, общество, новости севастополя
Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России

В Севастополе строителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

09:57 11.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России и подрыв авторитета органов государственной власти в интернете. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным ведомства, соответствующие публикации мужчины сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и их коллеги из ФСБ выявили в одном из чатов.
"В результате проведенных мероприятий оперативники установили личность автора поста. Им оказался 43-летний работник одной из городских строительных организаций", - уточнили правоохранители.
Правонарушителя задержали при поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии. В отношении мужчины составлен административный протокол. По решению Ленинского районного суда ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.
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