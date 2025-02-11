https://crimea.ria.ru/20250211/stroitel-iz-sevastopolya-zaplatit-shtraf-za-diskreditatsiyu-armii-rossii-1144076544.html

Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России

Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии России

Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России и подрыв авторитета органов государственной власти в интернете. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T09:57

2025-02-11T09:57

2025-02-11T09:57

севастополь

наказание за дискредитацию вс россии

закон и право

умвд россии по севастополю

общество

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России и подрыв авторитета органов государственной власти в интернете. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, соответствующие публикации мужчины сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и их коллеги из ФСБ выявили в одном из чатов.Правонарушителя задержали при поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии. В отношении мужчины составлен административный протокол. По решению Ленинского районного суда ему назначен штраф в 40 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут матьПарикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных РоссииКрымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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