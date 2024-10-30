https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-shkolnitsa-oskorblyala-voennykh---k-otvetu-privlekut-mat-1141463418.html

В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать

В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать

Школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T10:31

2024-10-30T10:31

2024-10-30T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за проступок дочери административное наказание назначат ее матери.По данным ведомства, незаконное видео в соцсетях обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, автором оказалась 10-летняя ученица одной из местных школ. Учитывая возраст нарушительницы, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать.В Севастополе полицейские ранее привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных РоссииКрымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС РоссииКак в России противодействуют экстремизму

саки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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