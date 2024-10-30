https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-shkolnitsa-oskorblyala-voennykh---k-otvetu-privlekut-mat-1141463418.html
В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать
В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать
Школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T10:31
2024-10-30T10:31
2024-10-30T10:31
наказание за дискредитацию вс россии
дети
закон и право
новости крыма
саки
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за проступок дочери административное наказание назначат ее матери.По данным ведомства, незаконное видео в соцсетях обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, автором оказалась 10-летняя ученица одной из местных школ. Учитывая возраст нарушительницы, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать.В Севастополе полицейские ранее привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных РоссииКрымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС РоссииКак в России противодействуют экстремизму
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fbe9a672724b42fb3353b4609411571d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наказание за дискредитацию вс россии , дети, закон и право, новости крыма, саки, мвд по республике крым
В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать
10-летняя школьница в Крыму оскорбляла военных и государственный флаг