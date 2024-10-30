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В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать
В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать
Школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T10:31
2024-10-30T10:31
наказание за дискредитацию вс россии
дети
закон и право
новости крыма
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за проступок дочери административное наказание назначат ее матери.По данным ведомства, незаконное видео в соцсетях обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, автором оказалась 10-летняя ученица одной из местных школ. Учитывая возраст нарушительницы, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать.В Севастополе полицейские ранее привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных РоссииКрымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС РоссииКак в России противодействуют экстремизму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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наказание за дискредитацию вс россии , дети, закон и право, новости крыма, саки, мвд по республике крым
В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать

10-летняя школьница в Крыму оскорбляла военных и государственный флаг

10:31 30.10.2024
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Школьница из крымского города Саки выложила в интернет видео, дискредитирующее российскую армию и оскверняющее Государственный флаг России. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за проступок дочери административное наказание назначат ее матери.
По данным ведомства, незаконное видео в соцсетях обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, автором оказалась 10-летняя ученица одной из местных школ. Учитывая возраст нарушительницы, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать.

"В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Все собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы для рассмотрения в административную комиссию по делам несовершеннолетних города Саки", - сообщили в пресс-службе.

В Севастополе полицейские ранее привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.
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