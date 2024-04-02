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Как в России противодействуют экстремизму - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Как в России противодействуют экстремизму
Как в России противодействуют экстремизму - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Как в России противодействуют экстремизму
В России необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями. Как она осуществляется, на расширенном заседании коллегии МВД России доложил... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T15:05
2024-04-02T15:12
владимир колокольцев
новости
антитеррор
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
экстремизм
провокации
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями. Как она осуществляется, на расширенном заседании коллегии МВД России доложил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.Колокольцев доложил, что полицией вскрыты ячейки украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений.По словам министра, на основании материалов МВД России, 44 организации признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень. В реестр иноагентов включены 129 физических и 37 юридических лиц.Также пресекались факты распространения ложной информации о действиях вооруженных сил и их дискредитации. Раскрыто 124 таких преступления.Упреждающая работа проводилась в интернет-пространстве. При взаимодействии с Роскомнадзором ограничен доступ к более чем к 12 тысячам сайтов и отдельных страниц, которые публикуют недостоверные сведения и иные запрещенные материалы.Один из способов борьбы с этим - мониторинг и организация блокировки ресурсов, которые содержат преступные призывы.Читайте также на РИА Новости Крым:Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДВ список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина* Террористическая организация, запрещена в России
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владимир колокольцев, новости, антитеррор, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), экстремизм, провокации, общество
Как в России противодействуют экстремизму

В России необходима эффективная борьба с любыми экстремистскими действиями – Колокольцев

15:05 02.04.2024 (обновлено: 15:12 02.04.2024)
 
© МВД РоссииВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями. Как она осуществляется, на расширенном заседании коллегии МВД России доложил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Приоритетная задача – противодействие экстремизму и нейтрализация деятельности радикальных структур, предупреждение конфликтов на этнической и религиозной почве", – завил глава правоохранительного ведомства.

Колокольцев доложил, что полицией вскрыты ячейки украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений.
По словам министра, на основании материалов МВД России, 44 организации признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень. В реестр иноагентов включены 129 физических и 37 юридических лиц.
Также пресекались факты распространения ложной информации о действиях вооруженных сил и их дискредитации. Раскрыто 124 таких преступления.
Упреждающая работа проводилась в интернет-пространстве. При взаимодействии с Роскомнадзором ограничен доступ к более чем к 12 тысячам сайтов и отдельных страниц, которые публикуют недостоверные сведения и иные запрещенные материалы.

"Деструктивными силами для провокации используются самые различные поводы: от обычных бытовых конфликтов до резонансных геополитических событий. Придумывают любые инсинуации, лишь бы внести в умы наших сограждан сомнения в правильности действия властей", – отметил Владимир Колокольцев.

Один из способов борьбы с этим - мониторинг и организация блокировки ресурсов, которые содержат преступные призывы.
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Владимир КолокольцевНовостиАнтитеррорМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ЭкстремизмПровокацииОбщество
 
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