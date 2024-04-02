https://crimea.ria.ru/20240402/kak-v-rossii-protivodeystvuyut-ekstremizmu-1136228994.html

Как в России противодействуют экстремизму

Как в России противодействуют экстремизму - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Как в России противодействуют экстремизму

В России необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями. Как она осуществляется, на расширенном заседании коллегии МВД России доложил... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T15:05

2024-04-02T15:05

2024-04-02T15:12

владимир колокольцев

новости

антитеррор

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

экстремизм

провокации

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0a/1130654984_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f7ead683aecbb8b2cecdaba08b21da8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России необходимо вести эффективную борьбу с любыми экстремистскими действиями. Как она осуществляется, на расширенном заседании коллегии МВД России доложил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.Колокольцев доложил, что полицией вскрыты ячейки украинского "Правого сектора"*, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений.По словам министра, на основании материалов МВД России, 44 организации признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень. В реестр иноагентов включены 129 физических и 37 юридических лиц.Также пресекались факты распространения ложной информации о действиях вооруженных сил и их дискредитации. Раскрыто 124 таких преступления.Упреждающая работа проводилась в интернет-пространстве. При взаимодействии с Роскомнадзором ограничен доступ к более чем к 12 тысячам сайтов и отдельных страниц, которые публикуют недостоверные сведения и иные запрещенные материалы.Один из способов борьбы с этим - мониторинг и организация блокировки ресурсов, которые содержат преступные призывы.Читайте также на РИА Новости Крым:Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДВ список террористов и экстремистов в России внесено движение ЛГБТ*Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина* Террористическая организация, запрещена в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колокольцев, новости, антитеррор, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), экстремизм, провокации, общество