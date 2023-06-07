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Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина
Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина
В Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T10:31
2023-06-07T10:31
2023-06-07T11:13
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Как установил Южный военный окружной суд, 36-летний симферополец планировал подорвать железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма.Целью преступника было причинить значительный ущерб и спровоцировать катастрофу – сход с рельсов поездов, а также воздействовать на население и власть: одних запугать, других заставить принять определенные решения. Именно сотрудники этого ведомства не дали злоумышленнику довести задуманное до конца. Мужчину задержали в апреле 2022 года.Помимо прочего выяснилось, что он размещал в социальных сетях материалы с призывами убивать русских и совершать теракты в отношении представителей государственной власти РФ.Все факты, установленные следователями, вошли в материалы уголовного дела, которое возбудили сразу по нескольким статьям. Мужчине предъявили обвинение в приготовлении к теракту, незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывных устройств, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием интернета.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, заплатит штраф в размере 220 тыс. рублей. Также ему запрещено администрировать сайты в течение 2,5 лет.Ранее 18 мая в результате подрыва в Крыму полотна между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли вагоны с зерном. Несколько дней спустя в Севастополе на 18 лет колонии строгого режима осудили местного жителя за организацию террористической деятельности и подготовку к насильственному захвату власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, происшествия, приговор, джанкой
Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина
В Крыму за подготовку теракта на ж/д и призывы убивать русских осудили жителя Симферополя
10:31 07.06.2023 (обновлено: 11:13 07.06.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Как установил Южный военный окружной суд, 36-летний симферополец планировал подорвать железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма.
Целью преступника было причинить значительный ущерб и спровоцировать катастрофу – сход с рельсов поездов, а также воздействовать на население и власть: одних запугать, других заставить принять определенные решения.
"Для реализации своего преступного умысла мужчина приискал технологии и инструкции, а также незаконно приобрел необходимые компоненты и изготовил из них взрывные устройства... В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту его проживания были изъяты два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, а также экстремистская литература", – рассказали в УФСБ.
Именно сотрудники этого ведомства не дали злоумышленнику довести задуманное до конца. Мужчину задержали в апреле 2022 года.
Помимо прочего выяснилось, что он размещал в социальных сетях материалы с призывами убивать русских и совершать теракты в отношении представителей государственной власти РФ.
Все факты, установленные следователями, вошли в материалы уголовного дела, которое возбудили сразу по нескольким статьям.
Мужчине предъявили обвинение в приготовлении к теракту, незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывных устройств, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием интернета.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, заплатит штраф в размере 220 тыс. рублей. Также ему запрещено администрировать сайты в течение 2,5 лет.
Ранее 18 мая в результате подрыва в Крыму полотна между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли вагоны с зерном
.
Несколько дней спустя в Севастополе на 18 лет колонии строгого режима осудили местного жителя за организацию террористической деятельности
и подготовку к насильственному захвату власти.
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