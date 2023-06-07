https://crimea.ria.ru/20230607/podorvat-zhd-i-ubit-russkikh-za-podgotovku-terakta-osudili-krymchanina-1129231236.html

Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина

Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина

В Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T10:31

2023-06-07T10:31

2023-06-07T11:13

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Как установил Южный военный окружной суд, 36-летний симферополец планировал подорвать железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма.Целью преступника было причинить значительный ущерб и спровоцировать катастрофу – сход с рельсов поездов, а также воздействовать на население и власть: одних запугать, других заставить принять определенные решения. Именно сотрудники этого ведомства не дали злоумышленнику довести задуманное до конца. Мужчину задержали в апреле 2022 года.Помимо прочего выяснилось, что он размещал в социальных сетях материалы с призывами убивать русских и совершать теракты в отношении представителей государственной власти РФ.Все факты, установленные следователями, вошли в материалы уголовного дела, которое возбудили сразу по нескольким статьям. Мужчине предъявили обвинение в приготовлении к теракту, незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывных устройств, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием интернета.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, заплатит штраф в размере 220 тыс. рублей. Также ему запрещено администрировать сайты в течение 2,5 лет.Ранее 18 мая в результате подрыва в Крыму полотна между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли вагоны с зерном. Несколько дней спустя в Севастополе на 18 лет колонии строгого режима осудили местного жителя за организацию террористической деятельности и подготовку к насильственному захвату власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, происшествия, приговор, джанкой