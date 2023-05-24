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Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор
Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор
В Севастополе местный житель осужден на 18 лет колонии строгого режима за организацию в регионе террористической деятельности и подготовку к насильственному... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T16:54
2023-05-24T16:54
2023-05-24T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель осужден на 18 лет колонии строгого режима за организацию в регионе террористической деятельности и подготовку к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Установлено, что в 2015 году мужчина организовал в Севастополе деятельность ячейки террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*. Деятельность преступника пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в феврале прошлого года.Теперь решением Южного военного окружного суда севастополец признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях: организация деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти.Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.*Террористическая организация, запрещенная в России24 мая в Главном следственном управлении СК РФ по Севастополю сообщили о задержании адепта запрещенной в России секты за пропаганду экстремизма. Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита
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Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор
Жителя Севастополя приговорили к 18 годам за терроризм и подготовку к захвату власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель осужден на 18 лет колонии строгого режима за организацию в регионе террористической деятельности и подготовку к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Установлено, что в 2015 году мужчина организовал в Севастополе деятельность ячейки террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*.
"Он определял цели и задачи указанной ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропагандистскую работу среди населения, определял меры конспирации, а также вел скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации", – уточнили силовики.
Деятельность преступника пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в феврале прошлого года.
Теперь решением Южного военного окружного суда севастополец признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях: организация деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти.
Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.
*Террористическая организация, запрещенная в России
24 мая в Главном следственном управлении СК РФ по Севастополю сообщили о задержании адепта запрещенной в России секты
за пропаганду экстремизма.
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