https://crimea.ria.ru/20230524/terrorizm-i-podgotovka-zakhvata-vlasti-sevastopoltsu-vynesli-prigovor-1128941497.html

Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор

Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор

В Севастополе местный житель осужден на 18 лет колонии строгого режима за организацию в регионе террористической деятельности и подготовку к насильственному... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T16:54

2023-05-24T16:54

2023-05-24T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель осужден на 18 лет колонии строгого режима за организацию в регионе террористической деятельности и подготовку к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Установлено, что в 2015 году мужчина организовал в Севастополе деятельность ячейки террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*. Деятельность преступника пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в феврале прошлого года.Теперь решением Южного военного окружного суда севастополец признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях: организация деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти.Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.*Террористическая организация, запрещенная в России24 мая в Главном следственном управлении СК РФ по Севастополю сообщили о задержании адепта запрещенной в России секты за пропаганду экстремизма. Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, севастополь, антитеррор, закон и право, общество, приговор, видео