https://crimea.ria.ru/20230503/u-poymannykh-v-krymu-ukrainskikh-agentov-nashli-6-kg-britanskogo-plastida-1128508096.html

У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита

У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита - РИА Новости Крым, 03.05.2023

У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита

Российские силовики в ходе обысков у агентов украинской военной разведки, планировавших теракты в Крыму, изъяли пять самодельных бомб, шесть килограммов... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T14:24

2023-05-03T14:24

2023-05-03T14:30

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Российские силовики в ходе обысков у агентов украинской военной разведки, планировавших теракты в Крыму, изъяли пять самодельных бомб, шесть килограммов пластита британского производства, электродетонаторы и другое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельность агентурной сети ГУР МО Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировалось осуществить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является замглавы офиса президента Украины Роман Машовец, близко связанный с начальником ГУР Кириллом Будановым.Сотрудники ФСБ задержали действовавших в Крыму шестерых членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР граждан России и Украины, ранее завербованных Машовцом. Злоумышленники планировали совершение терактов, следили за чиновниками с применением специальных технических средств, приобрели огнестрельное оружие. Кроме того, задержан гражданин Болгарии Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию.Также органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. Он проходил через Турцию и Грузию. Бомбы маскировались под бытовые электроплиты, которые планировали использовать агенты украинской разведки в Крыму.По данным ФСБ, гражданка Украины, некто Марина Матущак занималась в Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств. В дальнейшем они передавались Петранову, который в свою очередь передавал самодельные бомбы двум гражданам Украины – Денису Смирнову и Владиславу Сарафинчану.После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через определенные транспортные компании, а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "в темную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, возглавляемой Матущак.В УФСБ также добавили, что изъятые у задержанных взрывные устройства идентичны тем, которые были применены при подрыве железнодорожных путей в Бахчисарайском районе в феврале этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваКонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 годаВ Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики

https://crimea.ria.ru/20230503/aksenov-rasskazal-o-zaderzhannykh-za-podgotovku-pokusheniya-na-vlasti-kryma-1128500402.html

https://crimea.ria.ru/20230503/kak-krym-zaschischen-ot-terrorizma---otvet-aksenova-1128505157.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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