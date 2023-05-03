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У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита
У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита - РИА Новости Крым, 03.05.2023
У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита
Российские силовики в ходе обысков у агентов украинской военной разведки, планировавших теракты в Крыму, изъяли пять самодельных бомб, шесть килограммов... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T14:24
2023-05-03T14:30
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
покушение на руководство республики крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Российские силовики в ходе обысков у агентов украинской военной разведки, планировавших теракты в Крыму, изъяли пять самодельных бомб, шесть килограммов пластита британского производства, электродетонаторы и другое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельность агентурной сети ГУР МО Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировалось осуществить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является замглавы офиса президента Украины Роман Машовец, близко связанный с начальником ГУР Кириллом Будановым.Сотрудники ФСБ задержали действовавших в Крыму шестерых членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР граждан России и Украины, ранее завербованных Машовцом. Злоумышленники планировали совершение терактов, следили за чиновниками с применением специальных технических средств, приобрели огнестрельное оружие. Кроме того, задержан гражданин Болгарии Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию.Также органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. Он проходил через Турцию и Грузию. Бомбы маскировались под бытовые электроплиты, которые планировали использовать агенты украинской разведки в Крыму.По данным ФСБ, гражданка Украины, некто Марина Матущак занималась в Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств. В дальнейшем они передавались Петранову, который в свою очередь передавал самодельные бомбы двум гражданам Украины – Денису Смирнову и Владиславу Сарафинчану.После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через определенные транспортные компании, а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "в темную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, возглавляемой Матущак.В УФСБ также добавили, что изъятые у задержанных взрывные устройства идентичны тем, которые были применены при подрыве железнодорожных путей в Бахчисарайском районе в феврале этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваКонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 годаВ Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики
https://crimea.ria.ru/20230503/aksenov-rasskazal-o-zaderzhannykh-za-podgotovku-pokusheniya-na-vlasti-kryma-1128500402.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение на руководство республики крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, происшествия, новости, новости крыма
У пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластита

ФСБ: у задержанных за подготовку терактов в Крыму нашли 6 кг британского пластита и 5 бомб

14:24 03.05.2023 (обновлено: 14:30 03.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Российские силовики в ходе обысков у агентов украинской военной разведки, планировавших теракты в Крыму, изъяли пять самодельных бомб, шесть килограммов пластита британского производства, электродетонаторы и другое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"В ходе обысков у задержанных обнаружены пять готовых к применению СВУ (самодельных взрывных устройств – ред.), изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 килограммов, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из главного управления разведки минобороны Украины", - говорится в сообщении.
В среду ФСБ сообщила о пресечении деятельность агентурной сети ГУР МО Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировалось осуществить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.
Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является замглавы офиса президента Украины Роман Машовец, близко связанный с начальником ГУР Кириллом Будановым.
Сотрудники ФСБ задержали действовавших в Крыму шестерых членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР граждан России и Украины, ранее завербованных Машовцом. Злоумышленники планировали совершение терактов, следили за чиновниками с применением специальных технических средств, приобрели огнестрельное оружие. Кроме того, задержан гражданин Болгарии Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию.
Также органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. Он проходил через Турцию и Грузию. Бомбы маскировались под бытовые электроплиты, которые планировали использовать агенты украинской разведки в Крыму.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма
По данным ФСБ, гражданка Украины, некто Марина Матущак занималась в Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств. В дальнейшем они передавались Петранову, который в свою очередь передавал самодельные бомбы двум гражданам Украины – Денису Смирнову и Владиславу Сарафинчану.
После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через определенные транспортные компании, а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "в темную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, возглавляемой Матущак.
В УФСБ также добавили, что изъятые у задержанных взрывные устройства идентичны тем, которые были применены при подрыве железнодорожных путей в Бахчисарайском районе в феврале этого года.
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