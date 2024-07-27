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Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ в Санкт-Петербурге, соответствующий документ... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T17:06
2024-07-27T17:06
вмф
армия и флот
владимир путин (политик)
санкт-петербург
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ в Санкт-Петербурге, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.День Военно-морского флота пройдет 28 июля. Президент РФ Владимир Путин посетит парад в день ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Кроме того, Путин возложил подготовку и проведение к параду на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые кабмином России."Правительству Санкт-Петербурга оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада", - добавляется в документе.В 2024 году по традиции праздник откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге. Затем пройдет парад военных кораблей на Неве. В нем примут участие около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". В параде примут участие военные самолеты. Также состоится марш моряков, а затем концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.
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вмф, армия и флот, владимир путин (политик), санкт-петербург, общество, россия
Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге

17:06 27.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ в Санкт-Петербурге, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
День Военно-морского флота пройдет 28 июля. Президент РФ Владимир Путин посетит парад в день ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Постановляю: провести 28 июля 2024 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", - говорится в указе.
Кроме того, Путин возложил подготовку и проведение к параду на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые кабмином России.
"Правительству Санкт-Петербурга оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада", - добавляется в документе.
В 2024 году по традиции праздник откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге. Затем пройдет парад военных кораблей на Неве. В нем примут участие около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". В параде примут участие военные самолеты. Также состоится марш моряков, а затем концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.
 
ВМФАрмия и флотВладимир Путин (политик)Санкт-ПетербургОбществоРоссия
 
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