https://crimea.ria.ru/20240727/putin-podpisal-ukaz-o-provedenii-glavnogo-voenno-morskogo-parada-1139167439.html

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ в Санкт-Петербурге, соответствующий документ... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T17:06

2024-07-27T17:06

2024-07-27T17:06

вмф

армия и флот

владимир путин (политик)

санкт-петербург

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ в Санкт-Петербурге, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.День Военно-морского флота пройдет 28 июля. Президент РФ Владимир Путин посетит парад в день ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Кроме того, Путин возложил подготовку и проведение к параду на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые кабмином России."Правительству Санкт-Петербурга оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада", - добавляется в документе.В 2024 году по традиции праздник откроется зажжением факелов на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге. Затем пройдет парад военных кораблей на Неве. В нем примут участие около 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". В параде примут участие военные самолеты. Также состоится марш моряков, а затем концерт. Завершится праздник салютом над Петропавловской крепостью.

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вмф, армия и флот, владимир путин (политик), санкт-петербург, общество, россия