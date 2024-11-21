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Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей
Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей
Правительство России направит новым регионам более 750 млн рублей на покупку современного медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T18:38
2024-11-21T18:38
новости
михаил мишустин
донецкая народная республика (днр)
правительство россии
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит новым регионам более 750 млн рублей на покупку современного медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.По словам Мишустина, это не только повысит качество и доступность медпомощи в поликлиниках и больницах этих регионов, но и позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи, чтобы жители городов и небольших населенных пунктов могли своевременно проходить необходимое обследование. С этой же целью в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионах открываются новые стационары, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.Модернизация здравоохранения также продолжается в Крыму. За последние 10 лет жители полуострова стали получать новые, ранее недоступные услуги здравоохранения, заявляла ранее председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель. В частности это трансплантацией суставов, нейрохирургия - все бесплатно в рамках ОМС. Кроме того, в республике строятся и ремонтируются объекты здравоохранения, станции скорой медицинской помощи. За 10 лет в Крыму дважды обновили парк машин "скорой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницыКак работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемыПод Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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новости, михаил мишустин, донецкая народная республика (днр), правительство россии, здравоохранение в россии
Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей

Исторические регионы России получат медоборудование на 750 млн рублей - кабмин

18:38 21.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Самарин / Перейти в фотобанкРабота городской поликлиники № 64
Работа городской поликлиники № 64 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Евгений Самарин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит новым регионам более 750 млн рублей на покупку современного медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.
"На эти средства для медучреждений в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях будут закуплены передвижные и стационарные рентген-аппараты, маммографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы", - сказано сообщении.
По словам Мишустина, это не только повысит качество и доступность медпомощи в поликлиниках и больницах этих регионов, но и позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи, чтобы жители городов и небольших населенных пунктов могли своевременно проходить необходимое обследование. С этой же целью в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионах открываются новые стационары, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.
Модернизация здравоохранения также продолжается в Крыму. За последние 10 лет жители полуострова стали получать новые, ранее недоступные услуги здравоохранения, заявляла ранее председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель. В частности это трансплантацией суставов, нейрохирургия - все бесплатно в рамках ОМС. Кроме того, в республике строятся и ремонтируются объекты здравоохранения, станции скорой медицинской помощи. За 10 лет в Крыму дважды обновили парк машин "скорой".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиМихаил МишустинДонецкая Народная Республика (ДНР)Правительство РоссииЗдравоохранение в России
 
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