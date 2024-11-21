https://crimea.ria.ru/20241121/donbass-i-novorossiya-poluchat-sovremennuyu-medtekhniku-na-750-mln-rubley-1142042685.html

Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей

Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей

Правительство России направит новым регионам более 750 млн рублей на покупку современного медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T18:38

2024-11-21T18:38

2024-11-21T18:38

новости

михаил мишустин

донецкая народная республика (днр)

правительство россии

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России направит новым регионам более 750 млн рублей на покупку современного медицинского оборудования. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.По словам Мишустина, это не только повысит качество и доступность медпомощи в поликлиниках и больницах этих регионов, но и позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи, чтобы жители городов и небольших населенных пунктов могли своевременно проходить необходимое обследование. С этой же целью в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионах открываются новые стационары, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.Модернизация здравоохранения также продолжается в Крыму. За последние 10 лет жители полуострова стали получать новые, ранее недоступные услуги здравоохранения, заявляла ранее председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель. В частности это трансплантацией суставов, нейрохирургия - все бесплатно в рамках ОМС. Кроме того, в республике строятся и ремонтируются объекты здравоохранения, станции скорой медицинской помощи. За 10 лет в Крыму дважды обновили парк машин "скорой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницыКак работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемыПод Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил мишустин, донецкая народная республика (днр), правительство россии, здравоохранение в россии