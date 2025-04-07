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На Кубани частично восстановили ж/д сообщение на месте падения дрона

На Кубани частично восстановили ж/д сообщение на месте падения дрона - РИА Новости Крым, 07.04.2025

На Кубани частично восстановили ж/д сообщение на месте падения дрона

Железнодорожное сообщение на месте падения украинского беспилотника в Краснодарском крае, частично открыли для движения. Об этом сообщили в оперштабе края. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T11:36

2025-04-07T11:36

2025-04-07T11:36

краснодарский край

строительство газопровода кубань-крым

железная дорога

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение на месте падения украинского беспилотника в Краснодарском крае, частично открыли для движения. Об этом сообщили в оперштабе края.Утром 7 апреля сообщалось, что в Тимашевском районе Краснодарского края упавший украинский беспилотник повредил железнодорожное полотно и контактную сеть.Уточняется, что движение частично восстановили в 9.40. Оставшиеся ремонтные работы на участке завершаются.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО сбили 19 беспилотников над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами РоссииБеспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, строительство газопровода кубань-крым, железная дорога, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)