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Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы
Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы
В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T12:17
2025-04-07T12:17
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татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Температура воздуха в прошедшие сутки оказалась на 3 градуса выше нормы, уточнила глава регионального гидрометцентра. По ее прогнозу, далее ожидается температура на 1-2 градуса ниже многолетних нормативных показателей.Холодный фронтальный раздел пришел на полуостров в воскресенье и резко снизил температуру воздуха. В понедельник сложные погодные условия в Крыму сохраняются. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки, на дорогах гололедица. В Симферополе утро новой рабочей недели началось со снегопада. Мокрый снег пошел около 6 часов утра, до этого ночью и утром шел дождь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалахКлин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделеСильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь
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татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода
Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы

Снег и морозы уйдут из Крыма к 13 апреля - Гидрометцентр

12:17 07.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМайский снегопад в Москве
Майский снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Дождь со снегом прогнозируются до конца понедельника и в ночь на вторник. 8 и 9 апреля осадков не ожидается. 10, 11 и 12 числа - очередной холодный фронтальный раздел снова принесет изменение погоды на полуострове: начнутся остатки в виде дождя и мокрого снега", - сообщила Любецкая.
Температура воздуха в прошедшие сутки оказалась на 3 градуса выше нормы, уточнила глава регионального гидрометцентра. По ее прогнозу, далее ожидается температура на 1-2 градуса ниже многолетних нормативных показателей.
Холодный фронтальный раздел пришел на полуостров в воскресенье и резко снизил температуру воздуха. В понедельник сложные погодные условия в Крыму сохраняются. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки, на дорогах гололедица. В Симферополе утро новой рабочей недели началось со снегопада. Мокрый снег пошел около 6 часов утра, до этого ночью и утром шел дождь.
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