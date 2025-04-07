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Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы

Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Холодный фронт накрыл Крым - когда закончатся снег и морозы

В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T12:17

2025-04-07T12:17

2025-04-07T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Температура воздуха в прошедшие сутки оказалась на 3 градуса выше нормы, уточнила глава регионального гидрометцентра. По ее прогнозу, далее ожидается температура на 1-2 градуса ниже многолетних нормативных показателей.Холодный фронтальный раздел пришел на полуостров в воскресенье и резко снизил температуру воздуха. В понедельник сложные погодные условия в Крыму сохраняются. В южных, центральных и восточных районах полуострова - очень сильные осадки, на дорогах гололедица. В Симферополе утро новой рабочей недели началось со снегопада. Мокрый снег пошел около 6 часов утра, до этого ночью и утром шел дождь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в Крыму – обстановка на дорогах и горных перевалахКлин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделеСильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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