https://crimea.ria.ru/20241111/meditsina-kryma-kakie-uslugi-stali-dostupny-za-10-let-1141661177.html

Медицина Крыма: какие услуги стали доступны за 10 лет

Медицина Крыма: какие услуги стали доступны за 10 лет - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Медицина Крыма: какие услуги стали доступны за 10 лет

За последние 10 лет жители Крыма стали получать новые, ранее недоступные услуги здравоохранения. Как развивается медицина в республике, в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T06:37

2024-11-11T06:37

2024-11-11T06:37

крым

радио "спутник в крыму"

анна рубель

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

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минздрав крыма

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За 10 лет крымчанам стали доступны новые услуги здравоохранения За 10 лет крымчанам стали доступны новые услуги здравоохранения audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. За последние 10 лет жители Крыма стали получать новые, ранее недоступные услуги здравоохранения. Как развивается медицина в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель.По ее словам, с момента возвращения Крыма в Россию на полуостров приехала серьезная команда, которая занимается трансплантацией суставов. Они научили местных специалистов, как это можно делать быстро, оперативно. В результате, количество операций увеличилось в разы."В 2021 году было всего 40 на всю республику, теперь эта цифра более трех тысяч в год. Это очень актуальная проблема: ударивший по нам ковид сильно влияет на заболевания суставов не только у пожилых, но и у молодых людей", – говорит гостья студии.Сегодня жители Крыма при необходимости могут получить эту услугу бесплатно – за счет средств ОМС."Продвинулись мы и по лечению сосудистых заболеваний, патологий. У крымчан сегодня есть возможность лечить не только сердце, но и сосуды. Также стала доступна нейрохирургия и в случае необходимости госпитализация на материк", – перечислила Анна Рубель.Появилась в Крыму и еще одна важная для спасения жизни людей процедура – тромболизис, который делают в первые часы после инфаркта.Кроме того, в республике строятся и ремонтируются объекты здравоохранения, станции скорой медицинской помощи. За 10 лет в Крыму дважды обновили парк машин "скорой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют увеличить количество тромболизисов на догоспитальном этапеКогда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуКак работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы

https://crimea.ria.ru/20241029/raboty-na-300-mln-v-krymu-obnovyat-esche-dve-bolnitsy-1141425852.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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