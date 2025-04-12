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В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА
В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА - РИА Новости Крым, 12.04.2025
В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА
Обломки сбитого украинского БПЛА повредили сети ж/д путей в Краснодарском крае - движение поездов приостановлено. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T07:31
2025-04-12T07:33
краснодарский край
новости
безопасность
российские железные дороги (ржд)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского БПЛА повредили сети ж/д путей в Краснодарском крае - движение поездов приостановлено. Об этом сообщает оперштаб Кубани."Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в ст. Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Также, по информации оперштаба, на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По состоянию на 07.00 утра задержан 1 пассажирский поезд.Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили ранее в Минобороны России."За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Орловской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250412/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-chetyre-oblasti-rossii-sbity-36-dronov-1145612145.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, безопасность, российские железные дороги (ржд), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), поезд
В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА

БПЛА повредил сети ж/д путей в Краснодарском крае - движение поездов приостановлено

07:31 12.04.2025 (обновлено: 07:33 12.04.2025)
 
© РИА Новости . Pavel Lvov / Перейти в фотобанкСтроительная площадка морского порта "Лавна" в Мурманской области
Строительная площадка морского порта Лавна в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Pavel Lvov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского БПЛА повредили сети ж/д путей в Краснодарском крае - движение поездов приостановлено. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в ст. Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По состоянию на 07.00 утра задержан 1 пассажирский поезд.
Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили ранее в Минобороны России.
"За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Орловской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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