https://crimea.ria.ru/20250412/v-krasnodarskom-krae-priostanovleno-dvizhenie-poezdov--iz-za-padeniya-bpla-1145612319.html

В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА

В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА - РИА Новости Крым, 12.04.2025

В Краснодарском крае приостановлено движение поездов из-за падения БПЛА

Обломки сбитого украинского БПЛА повредили сети ж/д путей в Краснодарском крае - движение поездов приостановлено. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T07:31

2025-04-12T07:31

2025-04-12T07:33

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского БПЛА повредили сети ж/д путей в Краснодарском крае - движение поездов приостановлено. Об этом сообщает оперштаб Кубани."Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в ст. Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Также, по информации оперштаба, на месте работают специальные и экстренные службы, аварийная бригада РЖД. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По состоянию на 07.00 утра задержан 1 пассажирский поезд.Российские средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщили ранее в Минобороны России."За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Орловской и Белгородской областей и один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250412/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-chetyre-oblasti-rossii-sbity-36-dronov-1145612145.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, безопасность, российские железные дороги (ржд), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), поезд