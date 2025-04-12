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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T07:42
2025-04-12T07:42
2025-04-12T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение
https://crimea.ria.ru/20250411/zemletryasenie-v-myanme-mchs-rossii-zavershaet-spasatelnuyu-operatsiyu-1145591049.html
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папуа - новая гвинея, землетрясение, в мире, происшествия, новости
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи - сейсмологи