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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T07:42
2025-04-12T07:42
папуа - новая гвинея
землетрясение
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение
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папуа - новая гвинея, землетрясение, в мире, происшествия, новости
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи - сейсмологи

07:42 12.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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