https://crimea.ria.ru/20250412/zemletryasenie-magnitudoy-60-proizoshlo-u-beregov-papua---novoy-gvinei-1145612607.html

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T07:42

2025-04-12T07:42

2025-04-12T07:42

папуа - новая гвинея

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение произошло в ПятигорскеВ Индонезии снова произошло землетрясение

https://crimea.ria.ru/20250411/zemletryasenie-v-myanme-mchs-rossii-zavershaet-spasatelnuyu-operatsiyu-1145591049.html

папуа - новая гвинея

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папуа - новая гвинея, землетрясение, в мире, происшествия, новости