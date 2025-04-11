Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250411/vstrecha-putina-i-uitkoffa-i-snegopad-v-krymu--glavnoe-za-den-1145610996.html
Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день
Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. На Крым обрушились снегопады. Путин... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T23:21
2025-04-11T23:22
россия
сша
политика
внешняя политика
украина
крым
новости
новости крыма
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145606242_0:0:2710:1524_1920x0_80_0_0_d39fd98346abc706d247eebe930756e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. На Крым обрушились снегопады. Путин провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота. Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева. В Крыму все пляжи очищены от мазута, регион готовится к приему туристов летом. Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова приговорили в Лондоне к трем годам тюрьмыО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-ПетербургеПрезидент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Их беседа продлилась 4,5 часа. Темой встречи были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров Путина и Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" для урегулирования конфликта на Украине.Снегопад в КрымуВ пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. Холод и ненастье принес на полуостров южный циклон. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.Черноморский район Крыма из-за непогоды был частично обесточен, в Керчи затопило набережную. Руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая отметила, что арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением.Совещание по развитию ВМФ России под руководством ПутинаПрезидент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ. Глава государства, в частности, отметил, что ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов, поэтому корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач.Российский лидер сообщил, что на развитие Военно-морского флота России на ближайшее десятилетие направят 8,4 триллиона рублей. За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М.Президент подчеркнул, что опыт специальной военной операции должен учитываться при разработке тактики действий ВМФ РФ. Он также добавил, что доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах РФ составляет 100%.Групповые удары по объектам на УкраинеВооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Решение Китая об увеличении пошлин для СШАКитай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. Норма вступит в силу с 12 апреля. Кроме того, Пекин подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Минкоммерции КНР призвало Соединенные Штаты отменить пошлины."Коалиция РЭБ" для УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева. По словам Умерова, к ней присоединились 11 государств. Подписано совместное письмо о намерениях. Коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.Крым готовится к туристическому сезонуВсе пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей. На некоторых их них идут восстановительные работы, но на период курортного сезона их приостановят.Аксенов также заверил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымском мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа.Глава республики также обратился к правительству с просьбой увеличить срок, за который можно приобрести билеты на поезда в Крым, с 90 до 180 дней.Приговор для ОвсянниковаСуд в Лондоне приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за уклонение от антироссийских санкций.Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250411/uitkoff-nazval-samyy-bystryy-put-k-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-1145609118.html
https://crimea.ria.ru/20250411/pogoda-v-krymu-situatsiya-na-dorogakh-i-perevalakh-seychas-1145610396.html
https://crimea.ria.ru/20250411/ukraina-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskikh-zhurnalistov-i-smi-1145607292.html
https://crimea.ria.ru/20250411/aksenov-rekomenduet-turistam-ekhat-v-krym-cherez-istoricheskie-regiony-1145597117.html
https://crimea.ria.ru/20250411/ssha-zelenskogo-dodavili-chto-znachit-zayavlenie-ob-usilenii-mobilizatsii-1145606652.html
https://crimea.ria.ru/20250411/razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-ne-skazalsya-na-rybnom-promysle-1145599710.html
россия
сша
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145606242_52:0:2461:1807_1920x0_80_0_0_48969c648cf6188a400c2444f2b281cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, политика, внешняя политика, украина, крым, новости, новости крыма, главное за день
Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день

Встреча Путина и Уиткоффа и последствия снегопада в Крыму – главное за день

23:21 11.04.2025 (обновлено: 23:22 11.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. На Крым обрушились снегопады. Путин провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота. Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева. В Крыму все пляжи очищены от мазута, регион готовится к приему туристов летом. Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова приговорили в Лондоне к трем годам тюрьмы
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Их беседа продлилась 4,5 часа. Темой встречи были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.
Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров Путина и Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" для урегулирования конфликта на Украине.
Уиткофф
21:53
Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

Снегопад в Крыму

В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. Холод и ненастье принес на полуостров южный циклон. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.
Черноморский район Крыма из-за непогоды был частично обесточен, в Керчи затопило набережную. Руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая отметила, что арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением.
Снегопад в Крыму
22:51Ситуация на дорогах Крыма
Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас

Совещание по развитию ВМФ России под руководством Путина

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ. Глава государства, в частности, отметил, что ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов, поэтому корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач.
Российский лидер сообщил, что на развитие Военно-морского флота России на ближайшее десятилетие направят 8,4 триллиона рублей. За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М.
Президент подчеркнул, что опыт специальной военной операции должен учитываться при разработке тактики действий ВМФ РФ. Он также добавил, что доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах РФ составляет 100%.
Акции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
19:33
Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ

Групповые удары по объектам на Украине

Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
13:52
Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы

Решение Китая об увеличении пошлин для США

Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. Норма вступит в силу с 12 апреля. Кроме того, Пекин подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Минкоммерции КНР призвало Соединенные Штаты отменить пошлины.

"Коалиция РЭБ" для Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева. По словам Умерова, к ней присоединились 11 государств. Подписано совместное письмо о намерениях. Коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.
ВСУ
21:37Радио "Спутник в Крыму"
США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации

Крым готовится к туристическому сезону

Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей. На некоторых их них идут восстановительные работы, но на период курортного сезона их приостановят.
Аксенов также заверил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымском мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа.
Глава республики также обратился к правительству с просьбой увеличить срок, за который можно приобрести билеты на поезда в Крым, с 90 до 180 дней.
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
15:13
Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле

Приговор для Овсянникова

Суд в Лондоне приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за уклонение от антироссийских санкций.
Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияСШАПолитикаВнешняя политикаУкраинаКрымНовостиНовости КрымаГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день
23:10Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса
23:03Как Севастополь справляется с последствиями снегопада
22:51Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас
22:42Переговоры США и России: о чем говорили Путин и Уиткофф
22:19Как в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года
22:11Встреча Путина и Уиткоффа завершилась
21:53Уиткофф назвал самый быстрый путь к прекращению огня на Украине
21:50Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии
21:37США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации
21:10Ялта осталась без света из-за аварии
20:59В Симферополе пьяный мужчина обокрал мечеть
20:40Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных
20:21Снегопад в Крыму – дорожников привели в повышенную готовность
19:55Во Флориде самолет упал на железную дорогу
19:36Пожар в центре Ялты потушили
19:33Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ
19:18Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы
18:59В Джанкое увековечили память трех героев СВО
18:40В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
Лента новостейМолния