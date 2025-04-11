https://crimea.ria.ru/20250411/vstrecha-putina-i-uitkoffa-i-snegopad-v-krymu--glavnoe-za-den-1145610996.html

Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день

Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Встреча Путина и Уиткоффа и снегопад в Крыму – главное за день

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. На Крым обрушились снегопады. Путин... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T23:21

2025-04-11T23:21

2025-04-11T23:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. На Крым обрушились снегопады. Путин провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота. Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева. В Крыму все пляжи очищены от мазута, регион готовится к приему туристов летом. Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова приговорили в Лондоне к трем годам тюрьмыО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-ПетербургеПрезидент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Их беседа продлилась 4,5 часа. Темой встречи были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров Путина и Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" для урегулирования конфликта на Украине.Снегопад в КрымуВ пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. Холод и ненастье принес на полуостров южный циклон. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.Черноморский район Крыма из-за непогоды был частично обесточен, в Керчи затопило набережную. Руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая отметила, что арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением.Совещание по развитию ВМФ России под руководством ПутинаПрезидент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ. Глава государства, в частности, отметил, что ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов, поэтому корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач.Российский лидер сообщил, что на развитие Военно-морского флота России на ближайшее десятилетие направят 8,4 триллиона рублей. За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день в состав ВМФ введено четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М.Президент подчеркнул, что опыт специальной военной операции должен учитываться при разработке тактики действий ВМФ РФ. Он также добавил, что доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах РФ составляет 100%.Групповые удары по объектам на УкраинеВооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Решение Китая об увеличении пошлин для СШАКитай увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%. Норма вступит в силу с 12 апреля. Кроме того, Пекин подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Минкоммерции КНР призвало Соединенные Штаты отменить пошлины."Коалиция РЭБ" для УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров в рамках формата "Рамштайн" заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева. По словам Умерова, к ней присоединились 11 государств. Подписано совместное письмо о намерениях. Коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.Крым готовится к туристическому сезонуВсе пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей. На некоторых их них идут восстановительные работы, но на период курортного сезона их приостановят.Аксенов также заверил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымском мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа.Глава республики также обратился к правительству с просьбой увеличить срок, за который можно приобрести билеты на поезда в Крым, с 90 до 180 дней.Приговор для ОвсянниковаСуд в Лондоне приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за уклонение от антироссийских санкций.Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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https://crimea.ria.ru/20250411/aksenov-rekomenduet-turistam-ekhat-v-krym-cherez-istoricheskie-regiony-1145597117.html

https://crimea.ria.ru/20250411/ssha-zelenskogo-dodavili-chto-znachit-zayavlenie-ob-usilenii-mobilizatsii-1145606652.html

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