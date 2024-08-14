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Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму
Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму
Строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории вышло на финишную прямую и будет завершено до конца... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T16:28
2024-08-14T17:21
евпатория
здоровье
дети
здравоохранение в крыму и севастополе
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ЕВПАТОРИЯ, 14 авг - РИА Новости Крым. Строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории вышло на финишную прямую и будет завершено до конца этого года, готовность объекта составляет 87%. Об этом журналистам сообщила замруководителя дирекции по строительству уникальных объектов компании "Единый заказчик" Светлана Соловьева.Таких центров в России только три"На сегодняшний день завершаются обустройство внутренних инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство. Также центр уже оснащают медицинским оборудованием, большая его часть уже находится на объекте. Полное оснащение оборудованием планируется в сентябре этого года. Кроме того, завершены устройство кровли и фасадов зданий, монтаж окон и дверей, устройство внутренних сетей отопления, водоснабжения канализации", – сказала она.Реабилитационный центр начали строить в июне 2022 года на территории бывших санаториев "Мойнаки" и "Родина" на площади 22 гектара. Центр предоставляет уникальные возможности по нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, а также общей соматической реабилитации. Объект является уникальным для юга России. Всего в стране будет три таких учреждения. Аналогичный центр начали строить в Новосибирской области, еще один, но меньшей вместимости, не так давно открыли в подмосковном Подольске.По словам Соловьевой, в рамках первого этапа, строительство которого завершится до конца этого года, возведены консультационно-диагностический корпус (КДК), стационар на 300 койко-мест, хозяйственные помещения и вспомогательная инфраструктура (гараж, склад, котельная, трансформаторные подстанции и другие объекты), административный корпус. Также создается пансионат на 150 коек. Для оказания амбулаторной помощи будет функционировать 75 мест дневного пребывания. В центре предусмотрено реанимационное отделение, отделения физиотерапии, грязе-, тепло- и водолечения. Предусмотрены отделения функциональной и лучевой диагностики, в нем будут проходить реабилитацию пациенты, находящиеся на интенсивной терапии.В здании КДК, помимо прочего, расположены четыре бассейна разной глубины для различных возрастных групп детей – от полутора до 18 лет. По словам представителя заказчика, в дальнейшем здесь установят реабилитационное оборудование (велотренажеры, велодорожки и т.д.)Строительство первых корпусов центра, по данным застройщика, должно завершиться уже в этом году.Реабилитация от 27 видов заболеванийПредставитель генеральной подрядной организации "Татинвестгражданпроект" Ильдар Патахов отметил, что у детского реабилитационного центра в Евпатории есть все возможности в перспективе стать международным, поскольку даже в Европе аналогов им практически нет.Центр в Евпатории будет федеральным, уточнил он, но его база и возможности, с учетом замечательной крымской экологии, уникальной климатической зоны западного побережья и здешних лечебных грязей, позволят ему стать международнымПомимо строительства основных сооружений, на территории центра проводится масштабное благоустройство. Из 22 гектаров общей площади порядка восьми гектаров отведено под парковую зону. Также оборудуются игровые площадки для детей, зона отдыха, площадки для игр в футбол и волейбол, велодорожки и терренкуры, площадка для ориентирования в городе. Планируется установка спортивных и сенсорных тренажеров, многоуровневого освещения. Строительство всех объектов на территории центра производится по принципу безбарьерной среды.Вторая очередь готова на 13%Параллельно идет строительство второй очереди реабилитационного центра. Этот этап предусматривает возведение общежития для сотрудников центра на 225 мест. На данный момент завершены работы по устройству фундамента, устанавливаются конструкции подземного этажа общежития. Так, уже завершены монолитные работы и работы по устройству наружных стен столовой, ведутся работы по устройству фасадов и монтажу окон столовой.Для организации детского досуга в здании предусмотрены проектно-конструкторские мастерские и мультимедийный зал для интерактивных игр. Кроме того, строится корпус с обеденным и актовыми залами на 300 мест в каждом. Все здания будут соединены между собой надземными утепленными переходамиПо словам Соловьевой, второй этап строительства выполнен на 13%, завершить все работы планируется в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ускорят стройку новой поликлиникиЛетом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медикиКишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу
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евпатория, здоровье, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма
Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму

Первая очередь строительства детского реабилитационного центра в Крыму готова на 87%

16:28 14.08.2024 (обновлено: 17:21 14.08.2024)
 
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ЕВПАТОРИЯ, 14 авг - РИА Новости Крым. Строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории вышло на финишную прямую и будет завершено до конца этого года, готовность объекта составляет 87%. Об этом журналистам сообщила замруководителя дирекции по строительству уникальных объектов компании "Единый заказчик" Светлана Соловьева.

Таких центров в России только три

"На сегодняшний день завершаются обустройство внутренних инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство. Также центр уже оснащают медицинским оборудованием, большая его часть уже находится на объекте. Полное оснащение оборудованием планируется в сентябре этого года. Кроме того, завершены устройство кровли и фасадов зданий, монтаж окон и дверей, устройство внутренних сетей отопления, водоснабжения канализации", – сказала она.
Реабилитационный центр начали строить в июне 2022 года на территории бывших санаториев "Мойнаки" и "Родина" на площади 22 гектара. Центр предоставляет уникальные возможности по нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, а также общей соматической реабилитации. Объект является уникальным для юга России. Всего в стране будет три таких учреждения. Аналогичный центр начали строить в Новосибирской области, еще один, но меньшей вместимости, не так давно открыли в подмосковном Подольске.
По словам Соловьевой, в рамках первого этапа, строительство которого завершится до конца этого года, возведены консультационно-диагностический корпус (КДК), стационар на 300 койко-мест, хозяйственные помещения и вспомогательная инфраструктура (гараж, склад, котельная, трансформаторные подстанции и другие объекты), административный корпус. Также создается пансионат на 150 коек. Для оказания амбулаторной помощи будет функционировать 75 мест дневного пребывания. В центре предусмотрено реанимационное отделение, отделения физиотерапии, грязе-, тепло- и водолечения. Предусмотрены отделения функциональной и лучевой диагностики, в нем будут проходить реабилитацию пациенты, находящиеся на интенсивной терапии.
В здании КДК, помимо прочего, расположены четыре бассейна разной глубины для различных возрастных групп детей – от полутора до 18 лет. По словам представителя заказчика, в дальнейшем здесь установят реабилитационное оборудование (велотренажеры, велодорожки и т.д.)
© РИА Новости КрымВ здании КДК расположены четыре бассейна разной глубины для различных возрастных групп детей
В здании КДК расположены четыре бассейна разной глубины для различных возрастных групп детей - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым
В здании КДК расположены четыре бассейна разной глубины для различных возрастных групп детей
Строительство первых корпусов центра, по данным застройщика, должно завершиться уже в этом году.

Реабилитация от 27 видов заболеваний

Представитель генеральной подрядной организации "Татинвестгражданпроект" Ильдар Патахов отметил, что у детского реабилитационного центра в Евпатории есть все возможности в перспективе стать международным, поскольку даже в Европе аналогов им практически нет.

"Я бывал в Европе, в частности, в Германии. Там есть центры медицинской реабилитации детей, но они рассчитаны максимум на 50-70 детей и они узкопрофильные – на четыре-пять видов заболеваний. А здесь будет реабилитация от 27 болезней, в том числе кожи, дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и других", – уверен представитель подрядчика.

Центр в Евпатории будет федеральным, уточнил он, но его база и возможности, с учетом замечательной крымской экологии, уникальной климатической зоны западного побережья и здешних лечебных грязей, позволят ему стать международным
Помимо строительства основных сооружений, на территории центра проводится масштабное благоустройство. Из 22 гектаров общей площади порядка восьми гектаров отведено под парковую зону. Также оборудуются игровые площадки для детей, зона отдыха, площадки для игр в футбол и волейбол, велодорожки и терренкуры, площадка для ориентирования в городе. Планируется установка спортивных и сенсорных тренажеров, многоуровневого освещения. Строительство всех объектов на территории центра производится по принципу безбарьерной среды.

Вторая очередь готова на 13%

Параллельно идет строительство второй очереди реабилитационного центра. Этот этап предусматривает возведение общежития для сотрудников центра на 225 мест. На данный момент завершены работы по устройству фундамента, устанавливаются конструкции подземного этажа общежития. Так, уже завершены монолитные работы и работы по устройству наружных стен столовой, ведутся работы по устройству фасадов и монтажу окон столовой.
Для организации детского досуга в здании предусмотрены проектно-конструкторские мастерские и мультимедийный зал для интерактивных игр. Кроме того, строится корпус с обеденным и актовыми залами на 300 мест в каждом. Все здания будут соединены между собой надземными утепленными переходами
По словам Соловьевой, второй этап строительства выполнен на 13%, завершить все работы планируется в 2025 году.
© РИА Новости КрымСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
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Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
2 из 4
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
3 из 4
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
4 из 4
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
1 из 4
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
2 из 4
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
3 из 4
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
4 из 4
Строительство Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории
© РИА Новости Крым
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