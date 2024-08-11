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Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу
Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу
Острыми кишечными заболеваниями в Крыму чаще всего заболевают дети – до 70% от общего количества заболеваний. С какими симптомами следует незамедлительно... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T21:01
2024-08-11T21:01
здоровье
светлана усова
дети
минздрав крыма
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Острыми кишечными заболеваниями в Крыму чаще всего заболевают дети – до 70% от общего количества заболеваний. С какими симптомами следует незамедлительно обратиться к врачу, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Минздрава Республики Крым Светлана Усова.У малышей до пяти лет чаще возникают симптомы обезвоживания, и поэтому им чаще требуется инфузионная терапия в условиях стационара. Детей более старшего возраста можно лечить на дому."У детей старше пяти лет повышение температуры больше трех дней говорит о том, что необходимо также обратиться к врачу. До трех дней мама может давать жаропонижающее, какие-то сорбенты, которые есть дома, питье и так далее", – советует специалист.При обезвоживании у детей может возникнуть гемолитико-уремический синдром, при котором прекращают работу почки."И это страшно, когда ребенок поступает уже только в реанимационное отделение, это тяжело и долго. Поэтому если появилась температура, рвота – не посчитайте за труд, уважаемые родители, вызовите педиатра на дом, либо сходите в поликлинику", – призвала Светлана Усова.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму наблюдается сезонное увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В Крыму их уровень вырос на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики На пляжах Алушты выявлены нарушенияЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
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здоровье, светлана усова, дети, минздрав крыма, совет эксперта
Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу

Как распознать симптомы острой кишечной инфекции у детей

21:01 11.08.2024
 
© РИА НовостиВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Острыми кишечными заболеваниями в Крыму чаще всего заболевают дети – до 70% от общего количества заболеваний. С какими симптомами следует незамедлительно обратиться к врачу, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Минздрава Республики Крым Светлана Усова.

"Основные жалобы, с которыми обращаются наши пациенты, это повышение температуры выше 38 градусов, многократная рвота и расстройство пищеварения, боли в животе. Госпитализация требуется у детей в возрасте младше пяти лет", – сообщила она.

У малышей до пяти лет чаще возникают симптомы обезвоживания, и поэтому им чаще требуется инфузионная терапия в условиях стационара. Детей более старшего возраста можно лечить на дому.
"У детей старше пяти лет повышение температуры больше трех дней говорит о том, что необходимо также обратиться к врачу. До трех дней мама может давать жаропонижающее, какие-то сорбенты, которые есть дома, питье и так далее", – советует специалист.
При обезвоживании у детей может возникнуть гемолитико-уремический синдром, при котором прекращают работу почки.
"И это страшно, когда ребенок поступает уже только в реанимационное отделение, это тяжело и долго. Поэтому если появилась температура, рвота – не посчитайте за труд, уважаемые родители, вызовите педиатра на дом, либо сходите в поликлинику", – призвала Светлана Усова.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму наблюдается сезонное увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В Крыму их уровень вырос на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%.
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ЗдоровьеСветлана УсовадетиМинздрав КрымаСовет эксперта
 
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