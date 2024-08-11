https://crimea.ria.ru/20240811/kishechnye-infektsii-u-detey-s-kakimi-simptomami-nado-srochno-bezhat-k-vrachu-1139458597.html

Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу

Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Кишечные инфекции у детей: с какими симптомами надо срочно бежать к врачу

Острыми кишечными заболеваниями в Крыму чаще всего заболевают дети – до 70% от общего количества заболеваний. С какими симптомами следует незамедлительно... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T21:01

2024-08-11T21:01

2024-08-11T21:01

здоровье

светлана усова

дети

минздрав крыма

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Острыми кишечными заболеваниями в Крыму чаще всего заболевают дети – до 70% от общего количества заболеваний. С какими симптомами следует незамедлительно обратиться к врачу, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Минздрава Республики Крым Светлана Усова.У малышей до пяти лет чаще возникают симптомы обезвоживания, и поэтому им чаще требуется инфузионная терапия в условиях стационара. Детей более старшего возраста можно лечить на дому."У детей старше пяти лет повышение температуры больше трех дней говорит о том, что необходимо также обратиться к врачу. До трех дней мама может давать жаропонижающее, какие-то сорбенты, которые есть дома, питье и так далее", – советует специалист.При обезвоживании у детей может возникнуть гемолитико-уремический синдром, при котором прекращают работу почки."И это страшно, когда ребенок поступает уже только в реанимационное отделение, это тяжело и долго. Поэтому если появилась температура, рвота – не посчитайте за труд, уважаемые родители, вызовите педиатра на дом, либо сходите в поликлинику", – призвала Светлана Усова.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму наблюдается сезонное увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В Крыму их уровень вырос на 20-30% по сравнению с прошлым годом, в Севастополе – на 50-60%.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом в Крыму скорую помощь вызывают чаще: с чем сталкиваются медики На пляжах Алушты выявлены нарушенияЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, светлана усова, дети, минздрав крыма, совет эксперта