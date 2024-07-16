ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
Госпитализированных из-за норовируса детей из лагеря в Евпатории готовят к выписке
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. 22 детей из оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории, ранее попавших в больницу из-за заражения норовирусом, уже готовят к выписке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
Роспотребнадзор накануне сообщил о том, что 26 воспитанников детского оздоровительного лагеря были госпитализированы с кишечной инфекцией. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование.
"На данный момент состояние детей удовлетворительное, более того, 22 ребенка готовятся на выписку. Им уже провели повторные лабораторные обследования на предмет выделения норовируса, чтобы выяснить, могут ли они вернуться в организованный коллектив", – сказала Листопад.
Противоэпидемические мероприятия в лагере продолжаются, они будут проводиться до полного закрытия очага и окончания инкубационного периода, добавила начальник отдела. Специалисты также устанавливают сопутствующие факторы, которые привели к формированию группового очага.
"Первичным было нарушение санитарного законодательства при организации питания детей и питьевого режима. Свою роль сыграла и несвоевременная изоляция первых случаев заболевания", - добавила Листопад.
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