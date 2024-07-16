https://crimea.ria.ru/20240716/chp-v-letnem-lagere-v-krymu-rospotrebnadzor-rasskazal-o-sostoyanii-detey-1138885275.html

ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей

ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей - РИА Новости Крым, 16.07.2024

ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей

22 детей из оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории, ранее попавших в больницу из-за заражения норовирусом, уже готовят к выписке. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T09:02

2024-07-16T09:02

2024-07-16T09:02

крым

новости крыма

роспотребнадзор

здравоохранение в крыму и севастополе

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072813_0:62:1620:973_1920x0_80_0_0_a4c93f9ae7d968de3a13120229633997.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. 22 детей из оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории, ранее попавших в больницу из-за заражения норовирусом, уже готовят к выписке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Роспотребнадзор накануне сообщил о том, что 26 воспитанников детского оздоровительного лагеря были госпитализированы с кишечной инфекцией. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование.Противоэпидемические мероприятия в лагере продолжаются, они будут проводиться до полного закрытия очага и окончания инкубационного периода, добавила начальник отдела. Специалисты также устанавливают сопутствующие факторы, которые привели к формированию группового очага.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка в "Лучистом": что омрачило отдых в Крыму детей из ТатарстанаКак уберечь себя от летних инфекций – совет врачаЕсли хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, дети