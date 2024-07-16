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ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей - РИА Новости Крым, 16.07.2024
ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
22 детей из оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории, ранее попавших в больницу из-за заражения норовирусом, уже готовят к выписке. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T09:02
2024-07-16T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. 22 детей из оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории, ранее попавших в больницу из-за заражения норовирусом, уже готовят к выписке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.Роспотребнадзор накануне сообщил о том, что 26 воспитанников детского оздоровительного лагеря были госпитализированы с кишечной инфекцией. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование.Противоэпидемические мероприятия в лагере продолжаются, они будут проводиться до полного закрытия очага и окончания инкубационного периода, добавила начальник отдела. Специалисты также устанавливают сопутствующие факторы, которые привели к формированию группового очага.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка в "Лучистом": что омрачило отдых в Крыму детей из ТатарстанаКак уберечь себя от летних инфекций – совет врачаЕсли хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
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крым, новости крыма, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, дети
ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей

Госпитализированных из-за норовируса детей из лагеря в Евпатории готовят к выписке

09:02 16.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. 22 детей из оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории, ранее попавших в больницу из-за заражения норовирусом, уже готовят к выписке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
Роспотребнадзор накануне сообщил о том, что 26 воспитанников детского оздоровительного лагеря были госпитализированы с кишечной инфекцией. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование.
"На данный момент состояние детей удовлетворительное, более того, 22 ребенка готовятся на выписку. Им уже провели повторные лабораторные обследования на предмет выделения норовируса, чтобы выяснить, могут ли они вернуться в организованный коллектив", – сказала Листопад.
Противоэпидемические мероприятия в лагере продолжаются, они будут проводиться до полного закрытия очага и окончания инкубационного периода, добавила начальник отдела. Специалисты также устанавливают сопутствующие факторы, которые привели к формированию группового очага.
"Первичным было нарушение санитарного законодательства при организации питания детей и питьевого режима. Свою роль сыграла и несвоевременная изоляция первых случаев заболевания", - добавила Листопад.
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