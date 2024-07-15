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Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории

Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории

26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. Как сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T10:00

2024-07-15T10:00

2024-07-15T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. 26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. Как сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, по данному факту открыто эпидемиологическое расследование."По факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере ООО "Каламитский Бриз" в поселке Заозерное городского округа Евпатория…проводится эпидемиологическое расследование", - сказано в сообщении.Всего, по данным ведомства, госпитализированы 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное."В ООО "Каламитский Бриз" организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными, за соблюдением дезинфекционного режима. Эпидрасследование продолжается", - уточнили в ведомстве.В Крыму с начала лета увеличилось число вызовов "скорой" на случаи, связанные с острыми кишечными инфекциями, сообщали ранее в Министерстве здравоохранения республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка в "Лучистом": что омрачило отдых в Крыму детей из ТатарстанаКак уберечь себя от летних инфекций – совет врачаЕсли хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы

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дети, евпатория, отдых, происшествия, новости крыма, крым, роспотребнадзор, отравление, массовое отравление