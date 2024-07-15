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Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории
Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории
26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. Как сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. 26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. Как сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, по данному факту открыто эпидемиологическое расследование."По факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере ООО "Каламитский Бриз" в поселке Заозерное городского округа Евпатория…проводится эпидемиологическое расследование", - сказано в сообщении.Всего, по данным ведомства, госпитализированы 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное."В ООО "Каламитский Бриз" организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными, за соблюдением дезинфекционного режима. Эпидрасследование продолжается", - уточнили в ведомстве.В Крыму с начала лета увеличилось число вызовов "скорой" на случаи, связанные с острыми кишечными инфекциями, сообщали ранее в Министерстве здравоохранения республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка в "Лучистом": что омрачило отдых в Крыму детей из ТатарстанаКак уберечь себя от летних инфекций – совет врачаЕсли хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
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Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории
У заболевших в лагере в Евпатории детей обнаружили норовирусную инфекцию
10:00 15.07.2024 (обновлено: 10:17 15.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. 26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. Как сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, по данному факту открыто эпидемиологическое расследование.
"По факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере ООО "Каламитский Бриз" в поселке Заозерное городского округа Евпатория…проводится эпидемиологическое расследование", - сказано в сообщении.
Всего, по данным ведомства, госпитализированы 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Исследования клинических материалов от больных и декретированного персонала, проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды показали, что речь идет о норовирусной инфекции, причиной распространения которой стали нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекции. Также первых заболевших изолировали несвоевременно, что способствовало распространению инфекции.
"В ООО "Каламитский Бриз" организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными, за соблюдением дезинфекционного режима. Эпидрасследование продолжается", - уточнили в ведомстве.
В Крыму с начала лета увеличилось число вызовов "скорой"
на случаи, связанные с острыми кишечными инфекциями, сообщали ранее в Министерстве здравоохранения республики.
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