Рейтинг@Mail.ru
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/esli-khochesh-byt-zdorov--ne-kupaysya-v-teploy-vode-razmnozhayutsya-virusy-1138687477.html
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T19:28
2024-07-08T19:28
здоровье
черное море
азовское море
новости
новости крыма
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959838_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f315589b2fea0f74b095aeb238d05b36.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний отдых, РИА Новости Крым рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РК Татьяна Одинцова.При отсутствии лечения организм человека будет обезвожен, и в тяжелых случаях это может завершиться даже летальным исходом, подчеркнула специалист. Кроме того, теплая морская вода может стать сильным аллергеном."Могут развиться какие-нибудь токсико-аллергические дерматиты, то есть токсические поражения кожи аллергического генеза, это тоже очень опасно", – предупреждает медик.Чтобы не причинить вред здоровью, врач-инфекционист советует купаться в более прохладное время суток – утром или вечером, когда вирусы и бактерии не так активно размножаются. Желательно при этом, чтобы вода не попадала на слизистую рта, носа и склеры глаз.Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска – детей, граждан преклонного возраста и тех, у кого по разным причинам снижен иммунитет."Очень хорошо, когда на пляжах есть души с пресной водой, и после купания в море человек может ополоснуться. Тогда и кожа будет увлажненная, и концентрация микробов снизится", – объяснила врач.Чаще всего заболевания, вызванные патогенной флорой морской воды, развиваются у детей. Они сопровождаются симптомами, напоминающими ОРВИ, но при этом могут приводить к тяжелой пневмонии.Самые эффективные меры для борьбы с инфекциями – это соблюдение требований личной гигиены, напоминает главный внештатный инфекционист Минздрава РК.Количество пациентов с острой кишечной инфекцией в Крыму летом традиционно возрастает. Это связано как с потеплением морской воды, так и с употреблением некачественных продуктов питания, которые быстро портятся при жаркой погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекцийПляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллектореВ Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959838_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_490bc1d01e8d9ad14b7fe1293ef0db8b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, черное море, азовское море, новости, новости крыма, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы

Купание в Черном и Азовском морях при повышенной температуре воды опасно для здоровья

19:28 08.07.2024
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний отдых, РИА Новости Крым рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РК Татьяна Одинцова.

"Прежде всего это кишечные инфекции, особенно острая кишечная инфекция вирусной природы. Грозит это развитием диспепсии, появлением тошноты, рвоты, снижением аппетита, болей в животе, расстройством. Конечно, будет подниматься температура", – сказала Одинцова.

При отсутствии лечения организм человека будет обезвожен, и в тяжелых случаях это может завершиться даже летальным исходом, подчеркнула специалист. Кроме того, теплая морская вода может стать сильным аллергеном.
"Могут развиться какие-нибудь токсико-аллергические дерматиты, то есть токсические поражения кожи аллергического генеза, это тоже очень опасно", – предупреждает медик.
Чтобы не причинить вред здоровью, врач-инфекционист советует купаться в более прохладное время суток – утром или вечером, когда вирусы и бактерии не так активно размножаются. Желательно при этом, чтобы вода не попадала на слизистую рта, носа и склеры глаз.

"Самое главное – это во время плавания не заглатывать воду. И конечно, если есть на коже какие-то повреждения, высыпания или просто воспалительные процессы – тоже желательно не купаться", – советует специалист.

Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска – детей, граждан преклонного возраста и тех, у кого по разным причинам снижен иммунитет.
"Очень хорошо, когда на пляжах есть души с пресной водой, и после купания в море человек может ополоснуться. Тогда и кожа будет увлажненная, и концентрация микробов снизится", – объяснила врач.
Чаще всего заболевания, вызванные патогенной флорой морской воды, развиваются у детей. Они сопровождаются симптомами, напоминающими ОРВИ, но при этом могут приводить к тяжелой пневмонии.

"Мама думает, что у ребенка ОРВИ, пытается вылечить его дома и пропускает тот момент, когда все-таки нужно подключить квалифицированную медицинскую помощь. Это может привести к тяжелым состояниям", – предостерегла Татьяна Одинцова.

Самые эффективные меры для борьбы с инфекциями – это соблюдение требований личной гигиены, напоминает главный внештатный инфекционист Минздрава РК.
Количество пациентов с острой кишечной инфекцией в Крыму летом традиционно возрастает. Это связано как с потеплением морской воды, так и с употреблением некачественных продуктов питания, которые быстро портятся при жаркой погоде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекций
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
 
ЗдоровьеЧерное мореАзовское мореНовостиНовости КрымаМинздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Назначен новый военный прокурор Черноморского флота
19:28Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
19:01Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
18:40ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей
18:22Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
18:16Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS
18:02Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
17:41Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма
17:17Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон
17:11Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
16:53Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море
16:43Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
16:30Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии – Минобороны
16:21Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО
16:04Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
15:39Под натиском армии России: ВСУ потеряли почти 2000 военных за сутки
15:22В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
15:01Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
14:50Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
14:39Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Лента новостейМолния