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Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T19:28
2024-07-08T19:28
2024-07-08T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний отдых, РИА Новости Крым рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РК Татьяна Одинцова.При отсутствии лечения организм человека будет обезвожен, и в тяжелых случаях это может завершиться даже летальным исходом, подчеркнула специалист. Кроме того, теплая морская вода может стать сильным аллергеном."Могут развиться какие-нибудь токсико-аллергические дерматиты, то есть токсические поражения кожи аллергического генеза, это тоже очень опасно", – предупреждает медик.Чтобы не причинить вред здоровью, врач-инфекционист советует купаться в более прохладное время суток – утром или вечером, когда вирусы и бактерии не так активно размножаются. Желательно при этом, чтобы вода не попадала на слизистую рта, носа и склеры глаз.Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска – детей, граждан преклонного возраста и тех, у кого по разным причинам снижен иммунитет."Очень хорошо, когда на пляжах есть души с пресной водой, и после купания в море человек может ополоснуться. Тогда и кожа будет увлажненная, и концентрация микробов снизится", – объяснила врач.Чаще всего заболевания, вызванные патогенной флорой морской воды, развиваются у детей. Они сопровождаются симптомами, напоминающими ОРВИ, но при этом могут приводить к тяжелой пневмонии.Самые эффективные меры для борьбы с инфекциями – это соблюдение требований личной гигиены, напоминает главный внештатный инфекционист Минздрава РК.Количество пациентов с острой кишечной инфекцией в Крыму летом традиционно возрастает. Это связано как с потеплением морской воды, так и с употреблением некачественных продуктов питания, которые быстро портятся при жаркой погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекцийПляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллектореВ Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
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здоровье, черное море, азовское море, новости, новости крыма, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
Купание в Черном и Азовском морях при повышенной температуре воды опасно для здоровья
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний отдых, РИА Новости Крым
рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РК Татьяна Одинцова.
"Прежде всего это кишечные инфекции, особенно острая кишечная инфекция вирусной природы. Грозит это развитием диспепсии, появлением тошноты, рвоты, снижением аппетита, болей в животе, расстройством. Конечно, будет подниматься температура", – сказала Одинцова.
При отсутствии лечения организм человека будет обезвожен, и в тяжелых случаях это может завершиться даже летальным исходом, подчеркнула специалист. Кроме того, теплая морская вода может стать сильным аллергеном.
"Могут развиться какие-нибудь токсико-аллергические дерматиты, то есть токсические поражения кожи аллергического генеза, это тоже очень опасно", – предупреждает медик.
Чтобы не причинить вред здоровью, врач-инфекционист советует купаться в более прохладное время суток – утром или вечером, когда вирусы и бактерии не так активно размножаются. Желательно при этом, чтобы вода не попадала на слизистую рта, носа и склеры глаз.
"Самое главное – это во время плавания не заглатывать воду. И конечно, если есть на коже какие-то повреждения, высыпания или просто воспалительные процессы – тоже желательно не купаться", – советует специалист.
Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска – детей, граждан преклонного возраста и тех, у кого по разным причинам снижен иммунитет.
"Очень хорошо, когда на пляжах есть души с пресной водой, и после купания в море человек может ополоснуться. Тогда и кожа будет увлажненная, и концентрация микробов снизится", – объяснила врач.
Чаще всего заболевания, вызванные патогенной флорой морской воды, развиваются у детей. Они сопровождаются симптомами, напоминающими ОРВИ, но при этом могут приводить к тяжелой пневмонии.
"Мама думает, что у ребенка ОРВИ, пытается вылечить его дома и пропускает тот момент, когда все-таки нужно подключить квалифицированную медицинскую помощь. Это может привести к тяжелым состояниям", – предостерегла Татьяна Одинцова.
Самые эффективные меры для борьбы с инфекциями – это соблюдение требований личной гигиены, напоминает главный внештатный инфекционист Минздрава РК.
Количество пациентов с острой кишечной инфекцией
в Крыму летом традиционно возрастает. Это связано как с потеплением морской воды, так и с употреблением некачественных продуктов питания, которые быстро портятся при жаркой погоде.
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