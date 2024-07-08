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Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы

Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы

В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T19:28

2024-07-08T19:28

2024-07-08T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В теплой морской воде активно размножаются вирусы и бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Как не испортить себе летний отдых, РИА Новости Крым рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РК Татьяна Одинцова.При отсутствии лечения организм человека будет обезвожен, и в тяжелых случаях это может завершиться даже летальным исходом, подчеркнула специалист. Кроме того, теплая морская вода может стать сильным аллергеном."Могут развиться какие-нибудь токсико-аллергические дерматиты, то есть токсические поражения кожи аллергического генеза, это тоже очень опасно", – предупреждает медик.Чтобы не причинить вред здоровью, врач-инфекционист советует купаться в более прохладное время суток – утром или вечером, когда вирусы и бактерии не так активно размножаются. Желательно при этом, чтобы вода не попадала на слизистую рта, носа и склеры глаз.Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска – детей, граждан преклонного возраста и тех, у кого по разным причинам снижен иммунитет."Очень хорошо, когда на пляжах есть души с пресной водой, и после купания в море человек может ополоснуться. Тогда и кожа будет увлажненная, и концентрация микробов снизится", – объяснила врач.Чаще всего заболевания, вызванные патогенной флорой морской воды, развиваются у детей. Они сопровождаются симптомами, напоминающими ОРВИ, но при этом могут приводить к тяжелой пневмонии.Самые эффективные меры для борьбы с инфекциями – это соблюдение требований личной гигиены, напоминает главный внештатный инфекционист Минздрава РК.Количество пациентов с острой кишечной инфекцией в Крыму летом традиционно возрастает. Это связано как с потеплением морской воды, так и с употреблением некачественных продуктов питания, которые быстро портятся при жаркой погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекцийПляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллектореВ Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, черное море, азовское море, новости, новости крыма, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе