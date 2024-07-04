https://crimea.ria.ru/20240704/v-feodosiyskom-zalive-zapretili-kupanie-iz-za-avarii-na-kollektore-1138589197.html

Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе

Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе

На пляжах Феодосийского залива ограничили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T09:58

2024-07-04T09:58

2024-07-04T10:07

феодосия

черное море

отдых в крыму

происшествия

канализационный коллектор

крым

новости крыма

качество воды

игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На пляжах Феодосийского залива ограничили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Купание будет разрешено после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе. "До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", - добавил глава администрации.Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамВсе пляжи Большой Ялты открыты для туристовГде в Крыму готовы принимать туристов круглый год

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черное море

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2024

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феодосия, черное море, отдых в крыму, происшествия, канализационный коллектор, крым, новости крыма, качество воды, игорь ткаченко