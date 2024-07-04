https://crimea.ria.ru/20240704/v-feodosiyskom-zalive-zapretili-kupanie-iz-za-avarii-na-kollektore-1138589197.html
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
На пляжах Феодосийского залива ограничили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T09:58
2024-07-04T09:58
2024-07-04T10:07
феодосия
черное море
отдых в крыму
происшествия
канализационный коллектор
крым
новости крыма
качество воды
игорь ткаченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138589098_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_eb0de0f3fd15b299f9c78daf0a4f46bb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На пляжах Феодосийского залива ограничили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Купание будет разрешено после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе. "До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", - добавил глава администрации.Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамВсе пляжи Большой Ялты открыты для туристовГде в Крыму готовы принимать туристов круглый год
феодосия
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138589098_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_cb8268d0342900f8ae0d3c05832be4de.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, черное море, отдых в крыму, происшествия, канализационный коллектор, крым, новости крыма, качество воды, игорь ткаченко
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
В Феодосийском заливе запретили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга
09:58 04.07.2024 (обновлено: 10:07 04.07.2024)