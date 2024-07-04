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Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
На пляжах Феодосийского залива ограничили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T09:58
2024-07-04T10:07
феодосия
черное море
отдых в крыму
происшествия
канализационный коллектор
крым
новости крыма
качество воды
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На пляжах Феодосийского залива ограничили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Купание будет разрешено после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе. "До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", - добавил глава администрации.Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамВсе пляжи Большой Ялты открыты для туристовГде в Крыму готовы принимать туристов круглый год
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феодосия, черное море, отдых в крыму, происшествия, канализационный коллектор, крым, новости крыма, качество воды, игорь ткаченко
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе

В Феодосийском заливе запретили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга

09:58 04.07.2024 (обновлено: 10:07 04.07.2024)
 
© Telegram главы Феодосии Игоря ТкаченкоПляжи Феодосийского залива
Пляжи Феодосийского залива
© Telegram главы Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На пляжах Феодосийского залива ограничили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"На коллекторе в устье реки Байбуга произошла авария. Сейчас бригады "Воды Крыма" приступили к ремонтно-восстановительным работам. Поэтому временно вводим ограничение на купание на пляжах Феодосийского залива", - написал он в своем ТГ-канале.
Купание будет разрешено после завершения ремонтных работ и анализа проб воды в заливе.
"До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", - добавил глава администрации.
Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.
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