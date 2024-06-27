Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов
В Большой Ялте все пляжи открыли для купания – Павленко
11:11 27.06.2024 (обновлено: 11:18 27.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Пляж Большой Ялты, закрытые для купания после аварии на канализационном коллекторе, открыли для туристов. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
В среду для купания открыли пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты. Закрытыми для туристов оставались прибрежные зоны Фороса, Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубого залива и Гаспры за исключением пляжей санатория "Днепр".
Все пляжи Южного берега Крыма открыты за маленьким исключением – берег санатория "Ай-Петри" по иным причинам ждем решения буквально с часу на час", - сказала она в видео, опубликованном в Telegram-канале.
23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.
Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверяют исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.
По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Накануне специалисты отобраны 21 пробу морской воды и 14 проб питьевой воды.
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