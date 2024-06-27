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Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов

Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов

Пляж Большой Ялты, закрытые для купания после аварии на канализационном коллекторе, открыли для туристов. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.06.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Пляж Большой Ялты, закрытые для купания после аварии на канализационном коллекторе, открыли для туристов. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.В среду для купания открыли пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты. Закрытыми для туристов оставались прибрежные зоны Фороса, Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубого залива и Гаспры за исключением пляжей санатория "Днепр".23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверяют исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Накануне специалисты отобраны 21 пробу морской воды и 14 проб питьевой воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияКачество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораБалаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные

ялта

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