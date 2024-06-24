https://crimea.ria.ru/20240624/v-yalte-zapretili-kupanie-v-more--gde-zakryty-plyazhi-1138323167.html

В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи

В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи - РИА Новости Крым, 24.06.2024

В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи

В поселках Большой Ялты на Южном берегу Крыма временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T11:57

2024-06-24T11:57

2024-06-24T12:08

роспотребнадзор

черное море

общество

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В поселках Большой Ялты на Южном берегу Крыма временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Отмечается, что такая мера необходима необходим для снижения рисков возникновения инфекционных заболеваний среди отдыхающих и жителей.Водоснабжения поселков на Южном берегу Крыма было ограничено накануне вечером из-за аварии на коллекторе. При этом временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. К утру коммунальщики устранили последствия аварии, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена, но купание в море пока под запретом. Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверят исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.

черное море

ялта

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роспотребнадзор, черное море, общество, ялта