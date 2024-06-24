Рейтинг@Mail.ru
В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240624/v-yalte-zapretili-kupanie-v-more--gde-zakryty-plyazhi-1138323167.html
В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи
В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи - РИА Новости Крым, 24.06.2024
В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи
В поселках Большой Ялты на Южном берегу Крыма временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T11:57
2024-06-24T12:08
роспотребнадзор
черное море
общество
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125144115_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_001a9f60a847bac35172e69218bf6c56.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В поселках Большой Ялты на Южном берегу Крыма временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Отмечается, что такая мера необходима необходим для снижения рисков возникновения инфекционных заболеваний среди отдыхающих и жителей.Водоснабжения поселков на Южном берегу Крыма было ограничено накануне вечером из-за аварии на коллекторе. При этом временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. К утру коммунальщики устранили последствия аварии, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена, но купание в море пока под запретом. Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверят исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.
черное море
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125144115_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_656ab6204cd8e99e1b9f0cc41614a962.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роспотребнадзор, черное море, общество, ялта
В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи

После аварии на коллекторе купание в Черном море запрещено от поселка Ореанда до Фороса

11:57 24.06.2024 (обновлено: 12:08 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В поселках Большой Ялты на Южном берегу Крыма временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что такая мера необходима необходим для снижения рисков возникновения инфекционных заболеваний среди отдыхающих и жителей.

"Временно введены ограничительные мероприятия по запрещению купания, занятий водными видами спорта на участках водных объектов в границах населенных пунктов муниципального образования городской округ Ялта от пгт Ореанда до поселка Форос до устранения причин загрязнения и получения результатов лабораторного исследования качества морской воды о соответствии", - сказано в сообщении.

Водоснабжения поселков на Южном берегу Крыма было ограничено накануне вечером из-за аварии на коллекторе. При этом временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. К утру коммунальщики устранили последствия аварии, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена, но купание в море пока под запретом.
Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверят исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.
 
РоспотребнадзорЧерное мореОбществоЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Поражен крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением
13:05При атаке на Севастополь погибли трое севастопольцев и приезжая девочка
12:56Пострадавшие при ракетной атаке ВСУ на Севастополь получат выплаты
12:44В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ
12:41Посла США вызвали в МИД России после атаки на Севастополь
12:20В Кремле прокомментировали ракетную атаку на Севастополь
11:57В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи
11:38Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослых
11:28Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
11:09Очередь у Крымского моста выросла в два раза
11:02В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны
10:57Прокуратура начала проверку после аварии на коллекторе в Ялте
10:36Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов
10:22Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
09:59В Севастополе введен режим ЧС
09:53Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями
09:29Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
09:22На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
09:04Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
08:53Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани
Лента новостейМолния