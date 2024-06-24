В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи
После аварии на коллекторе купание в Черном море запрещено от поселка Ореанда до Фороса
11:57 24.06.2024 (обновлено: 12:08 24.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В поселках Большой Ялты на Южном берегу Крыма временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что такая мера необходима необходим для снижения рисков возникновения инфекционных заболеваний среди отдыхающих и жителей.
"Временно введены ограничительные мероприятия по запрещению купания, занятий водными видами спорта на участках водных объектов в границах населенных пунктов муниципального образования городской округ Ялта от пгт Ореанда до поселка Форос до устранения причин загрязнения и получения результатов лабораторного исследования качества морской воды о соответствии", - сказано в сообщении.
Водоснабжения поселков на Южном берегу Крыма было ограничено накануне вечером из-за аварии на коллекторе. При этом временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. К утру коммунальщики устранили последствия аварии, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена, но купание в море пока под запретом.
Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверят исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.