https://crimea.ria.ru/20240623/na-yuzhnom-beregu-kryma-zaprescheno-kupanie-iz-za-avarii-na-kollektore-1138315321.html

На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе

На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 23.06.2024

На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе

Из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T21:43

2024-06-23T21:43

2024-06-23T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее данным, это поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, город Алупка (частично). К указанным населенным пунктам организован подвоз воды.В связи с аварией временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. По завершении аварийно-восстановительных работ (ориентировочный срок - завтра) и анализа проб воды, пляжи будут открыты.Все предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.В связи с аварийно-восстановительными работами организован подвоз воды водовозками:Ореанда, 18Гаспра, Риекская, 17 Гаспра, Мира, 5 "школа" Кореиз, Маяковского, 12Нижняя дорога, Алупкинское шоссе, 46ДАлупка, Севастопольское шоссе, 11Подвозить воду по указанным адресам будут весь вечер 23 июня и утром 24 июня, - сообщила Павленко.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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