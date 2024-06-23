https://crimea.ria.ru/20240623/na-yuzhnom-beregu-kryma-zaprescheno-kupanie-iz-za-avarii-na-kollektore-1138315321.html
На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
Из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T21:43
2024-06-23T21:43
2024-06-23T21:45
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вода в крыму
канализационный коллектор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее данным, это поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, город Алупка (частично). К указанным населенным пунктам организован подвоз воды.В связи с аварией временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. По завершении аварийно-восстановительных работ (ориентировочный срок - завтра) и анализа проб воды, пляжи будут открыты.Все предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.В связи с аварийно-восстановительными работами организован подвоз воды водовозками:Ореанда, 18Гаспра, Риекская, 17 Гаспра, Мира, 5 "школа" Кореиз, Маяковского, 12Нижняя дорога, Алупкинское шоссе, 46ДАлупка, Севастопольское шоссе, 11Подвозить воду по указанным адресам будут весь вечер 23 июня и утром 24 июня, - сообщила Павленко.
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ялта, крым, новости крыма, янина павленко, вода в крыму, канализационный коллектор, жкх, жкх крыма и севастополя
На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
В поселках Южного берега Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
21:43 23.06.2024 (обновлено: 21:45 23.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, которые проводит "Водоканал ЮБК", остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов региона", - написала она в своем ТГ-канале.
По ее данным, это поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, город Алупка (частично). К указанным населенным пунктам организован подвоз воды.
В связи с аварией временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. По завершении аварийно-восстановительных работ (ориентировочный срок - завтра) и анализа проб воды, пляжи будут открыты.
Все предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.
В связи с аварийно-восстановительными работами организован подвоз воды водовозками:
Ореанда, 18
Гаспра, Риекская, 17
Гаспра, Мира, 5 "школа"
Кореиз, Маяковского, 12
Нижняя дорога, Алупкинское шоссе, 46Д
Алупка, Севастопольское шоссе, 11
Подвозить воду по указанным адресам будут весь вечер 23 июня и утром 24 июня, - сообщила Павленко.