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Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания
Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания
В Ялте возобновляется работа ряда закрытых по требованию Роспотребнадзора пляжей после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T10:57
2024-06-26T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Ялте возобновляется работа ряда закрытых по требованию Роспотребнадзора пляжей после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.По информации Павленко, в Форосе купание запрещено на пляжах "Парк Форос", на других береговых линиях курортного поселка ограничения сняты.Кроме того, купаться все еще нельзя на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, в Голубом заливе и Гаспре за исключением пляжей санатория "Днепр".Об открытии этих пляжных территорий Павленко пообещала сообщить дополнительно.23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверяют исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Накануне специалисты отобраны 21 пробу морской воды и 14 проб питьевой воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораБалаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеКрым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации
https://crimea.ria.ru/20240626/bez-tekhniki-i-so-slozhnym-relefom-glava-zhkkh-rasskazal-ob-avarii-v-yalte-1138365327.html
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Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания

В Ялте возобновляется работа закрытых из-за аварии на коллекторе пляжей – мэр

10:57 26.06.2024 (обновлено: 10:58 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Ялте возобновляется работа ряда закрытых по требованию Роспотребнадзора пляжей после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.
"По результатам проб воды полностью открыты пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты", - написала она в среду в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, в Форосе купание запрещено на пляжах "Парк Форос", на других береговых линиях курортного поселка ограничения сняты.
Кроме того, купаться все еще нельзя на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, в Голубом заливе и Гаспре за исключением пляжей санатория "Днепр".
Об открытии этих пляжных территорий Павленко пообещала сообщить дополнительно.
23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.
Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверяют исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.
По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Накануне специалисты отобраны 21 пробу морской воды и 14 проб питьевой воды.
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