https://crimea.ria.ru/20240626/zakrytye-iz-za-avarii-na-kollektore-plyazhi-v-yalte-otkryvayut-dlya-kupaniya-1138367566.html

Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания

Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания

В Ялте возобновляется работа ряда закрытых по требованию Роспотребнадзора пляжей после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T10:57

2024-06-26T10:57

2024-06-26T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Ялте возобновляется работа ряда закрытых по требованию Роспотребнадзора пляжей после аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.По информации Павленко, в Форосе купание запрещено на пляжах "Парк Форос", на других береговых линиях курортного поселка ограничения сняты.Кроме того, купаться все еще нельзя на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, в Голубом заливе и Гаспре за исключением пляжей санатория "Днепр".Об открытии этих пляжных территорий Павленко пообещала сообщить дополнительно.23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе организованных надзорных мероприятий проверяют исполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, своевременность принятия мер по недопущению и устранению аварийной ситуации.По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе. Накануне специалисты отобраны 21 пробу морской воды и 14 проб питьевой воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораБалаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеКрым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

https://crimea.ria.ru/20240626/bez-tekhniki-i-so-slozhnym-relefom-glava-zhkkh-rasskazal-ob-avarii-v-yalte-1138365327.html

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