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Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено
Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено
В населенных пунктах Большой Ялты проверяют качество морской и питьевой воды после аварии на канализационном коллекторе в Алупке. Купание в море пока... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T10:31
2024-06-25T10:31
2024-06-25T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В населенных пунктах Большой Ялты проверяют качество морской и питьевой воды после аварии на канализационном коллекторе в Алупке. Купание в море пока ограничено. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.Последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте устранили к утру 24 июня. Также была восстановлена подача воды в поселки Южнобережья. В этот же день прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В ведомстве напоминают, что с 23 июня проводятся временно ограничительные мероприятия по запрету купания, занятию водными видами спорта на участках водных объектов в границах населенных пунктов от Ореанды до Фороса.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораБалаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеКрым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локации
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крым, ялта, юбк, роспотребнадзор, черное море, экология, новости крыма, общество
Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено
Роспотребнадзор мониторит качество морской и питьевой воды в Большой Ялте – пляжи закрыты