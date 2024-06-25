https://crimea.ria.ru/20240625/kachestvo-morskoy-vody-proveryayut-v-bolshoy-yalte--kupanie-zaprescheno-1138338938.html

Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено

Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено

В населенных пунктах Большой Ялты проверяют качество морской и питьевой воды после аварии на канализационном коллекторе в Алупке. Купание в море пока... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T10:31

2024-06-25T10:31

2024-06-25T10:31

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В населенных пунктах Большой Ялты проверяют качество морской и питьевой воды после аварии на канализационном коллекторе в Алупке. Купание в море пока ограничено. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.Последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте устранили к утру 24 июня. Также была восстановлена подача воды в поселки Южнобережья. В этот же день прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В ведомстве напоминают, что с 23 июня проводятся временно ограничительные мероприятия по запрету купания, занятию водными видами спорта на участках водных объектов в границах населенных пунктов от Ореанды до Фороса.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораБалаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеКрым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локации

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, юбк, роспотребнадзор, черное море, экология, новости крыма, общество