https://crimea.ria.ru/20230216/krym-poluchit-dva-desyatka-novykh-ochistnykh-sooruzheniy---sroki-i-lokatsii-1127026569.html

Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T17:28

2023-02-16T17:28

2023-02-16T16:48

строительство кос в крыму

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк. По его словам, в этом году введут в эксплуатацию девять таких объектов в Утесе, Оленевке, Черноморском, Морском, Ленино, Форосе, Кацивели, Малореченском и городе Саки. В следующем в Крыму заработают еще одиннадцать КОС - в Коктебеле, Миндальном, Николаевке, Керчи, Алуште, Гурзуфе, Партените, Симеизе, Феодосии, Приморском, Красногвардейском.Кроме того, в 2025 году в эксплуатацию планируют ввести очистные сооружения большой мощности в Ялте и Евпатории.Накануне минстрой Крыма сообщил о завершении реконструкции канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе, объект ежесуточной мощностью 3,9 тыс. кубометров введен в эксплуатацию, он предусматривает несколько этапов очистки: механическую, биологическую и с помощью ультрафиолета. Новые КОС уже сейчас обслуживают поселок. Строительство объектов канализационно-очистных сооружений, в том числе прибрежных канализационно-очистных станций финансируется по программе социального развития Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаютсяКогда заработают новые очистные в КрымуВ Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство кос в крыму, юрий гоцанюк, крым, совет министров рк, новости крыма, новости