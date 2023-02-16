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Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации
Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации
В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T17:28
2023-02-16T16:48
строительство кос в крыму
юрий гоцанюк
крым
совет министров рк
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк. По его словам, в этом году введут в эксплуатацию девять таких объектов в Утесе, Оленевке, Черноморском, Морском, Ленино, Форосе, Кацивели, Малореченском и городе Саки. В следующем в Крыму заработают еще одиннадцать КОС - в Коктебеле, Миндальном, Николаевке, Керчи, Алуште, Гурзуфе, Партените, Симеизе, Феодосии, Приморском, Красногвардейском.Кроме того, в 2025 году в эксплуатацию планируют ввести очистные сооружения большой мощности в Ялте и Евпатории.Накануне минстрой Крыма сообщил о завершении реконструкции канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе, объект ежесуточной мощностью 3,9 тыс. кубометров введен в эксплуатацию, он предусматривает несколько этапов очистки: механическую, биологическую и с помощью ультрафиолета. Новые КОС уже сейчас обслуживают поселок. Строительство объектов канализационно-очистных сооружений, в том числе прибрежных канализационно-очистных станций финансируется по программе социального развития Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаютсяКогда заработают новые очистные в КрымуВ Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор
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РИА Новости Крым
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строительство кос в крыму, юрий гоцанюк, крым, совет министров рк, новости крыма, новости
Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

Гоцанюк: в Крыму до 2025 года построят два десятка новых очистных

17:28 16.02.2023
 
© РИА Новости КрымТехнологические мощности КОС в Орджоникидзе
Технологические мощности КОС в Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Запланировано выполнить строительство и реконструкцию 24 объектов канализационно-очистных сооружений на сумму 48 млрд рублей, со сроком реализации до 2025 года", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом году введут в эксплуатацию девять таких объектов в Утесе, Оленевке, Черноморском, Морском, Ленино, Форосе, Кацивели, Малореченском и городе Саки. В следующем в Крыму заработают еще одиннадцать КОС - в Коктебеле, Миндальном, Николаевке, Керчи, Алуште, Гурзуфе, Партените, Симеизе, Феодосии, Приморском, Красногвардейском.
Кроме того, в 2025 году в эксплуатацию планируют ввести очистные сооружения большой мощности в Ялте и Евпатории.
Накануне минстрой Крыма сообщил о завершении реконструкции канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе, объект ежесуточной мощностью 3,9 тыс. кубометров введен в эксплуатацию, он предусматривает несколько этапов очистки: механическую, биологическую и с помощью ультрафиолета. Новые КОС уже сейчас обслуживают поселок.
Строительство объектов канализационно-очистных сооружений, в том числе прибрежных канализационно-очистных станций финансируется по программе социального развития Крыма и Севастополя.
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Строительство КОС в КрымуЮрий ГоцанюкКрымСовет министров РКНовости КрымаНовости
 
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