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Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения
Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения
Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе полностью завершена, объект введен в эксплуатацию. Как сообщил РИА Новости РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T17:24
2023-02-15T17:24
2023-02-15T17:24
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феодосия
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андрей чимпоеш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе полностью завершена, объект введен в эксплуатацию. Как сообщил РИА Новости Крым руководитель феодосийского филиала компании "Вода Крыма" Андрей Чимпоеш, новые КОС уже сейчас обслуживают поселок.Завершение строительства"Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в Орджоникидзе завершены в полном объеме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в декабре 2022 года. Общая стоимость объекта составила около 837 млн рублей", - сообщила в понедельник пресс-служба республиканского минстроя. Как уточнил руководитель обслуживающего предприятия - феодосийского филиала "Воды Крыма", процесс передачи объекта на баланс подразделения полностью еще не завершен, однако фактически комплекс уже обслуживают феодосийские специалисты.Комплекс ежесуточной мощностью 3,9 тыс. кубометров предусматривает несколько этапов очистки: механическую, биологическую и с помощью ультрафиолета. После всех трех этапов практически чистую воду выводят в море по глубоководному выпуску, длинной 777 метров.Большая стройкаСтроительные работы начали в августе 2020 года. За это время появились два производственных здания, административно-бытовой корпус с лабораторией, резервуар технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров, блок биологической очистки и доочистки, площадка складирования и разгрузки осадка, сливная и канализационная насосные станции, локальные очистные сооружения и глубоководный выпуск. О 100-процентной строительной готовности объекта сообщалось еще в феврале минувшего года. Далее специалисты проводили пусконаладочные работы.Изначально заявленная стоимость проекта, который реализован в рамках федеральной программы, составляла 760 млн рублей. По данным минстроя, итоговая стоимость объекта составила около 837 млн рублей. КОС будут очищать все сточные воды, которые попадают от населения Орджоникидзе, а также от прилегающих садовых товариществ.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКогда начнут строить новую станцию водоочистки в КрымуВ Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне
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феодосия, строительство кос в крыму, реализация фцп в крыму и севастополе, вода крыма, андрей чимпоеш, новости крыма, крым, вода в крыму
Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения
Минстрой: под Феодосией достроены новые очистные сооружения
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе полностью завершена, объект введен в эксплуатацию. Как сообщил РИА Новости Крым
руководитель феодосийского филиала компании "Вода Крыма" Андрей Чимпоеш, новые КОС уже сейчас обслуживают поселок.
Завершение строительства
"Работы по реконструкции канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в Орджоникидзе завершены в полном объеме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в декабре 2022 года. Общая стоимость объекта составила около 837 млн рублей", - сообщила в понедельник пресс-служба республиканского минстроя.
Как уточнил руководитель обслуживающего предприятия - феодосийского филиала "Воды Крыма", процесс передачи объекта на баланс подразделения полностью еще не завершен, однако фактически комплекс уже обслуживают феодосийские специалисты.
"Технологический цикл очистки сточных вод уже сейчас ведется в полном объеме. Очищаем стоки и сбрасываем в акваторию Черного моря", - проинформировал Чимпоеш.
Комплекс ежесуточной мощностью 3,9 тыс. кубометров предусматривает несколько этапов очистки: механическую, биологическую и с помощью ультрафиолета. После всех трех этапов практически чистую воду выводят в море по глубоководному выпуску, длинной 777 метров.
Большая стройка
Строительные работы начали в августе 2020 года. За это время появились
два производственных здания, административно-бытовой корпус с лабораторией, резервуар технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров, блок биологической очистки и доочистки, площадка складирования и разгрузки осадка, сливная и канализационная насосные станции, локальные очистные сооружения и глубоководный выпуск.
О 100-процентной строительной готовности объекта сообщалось еще в феврале минувшего года. Далее специалисты проводили пусконаладочные работы
.
Изначально заявленная стоимость проекта, который реализован в рамках федеральной программы, составляла 760 млн рублей. По данным минстроя, итоговая стоимость объекта составила около 837 млн рублей. КОС будут очищать все сточные воды, которые попадают от населения Орджоникидзе, а также от прилегающих садовых товариществ.
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