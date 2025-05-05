https://crimea.ria.ru/20250505/v-smertelnom-dtp-s-chetyrmya-avto-pod-gelendzhikom-pogibli-tri-cheloveka-1146220973.html

В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека

В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека

Под Геленджиком произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T23:16

2025-05-05T23:16

2025-05-05T23:16

мвд по краснодарскому краю

новости

происшествия

геленджик

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Под Геленджиком произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.На автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104.Еще один пассажир ВАЗ доставлен в медучреждение с различными травмами, уточнили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополе сбили двоих человек: один погиб Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в СимферополеНа Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель

https://crimea.ria.ru/20250503/kamaz-razdavil-trekh-rabochikh-na-trasse-m-4-don-1146174757.html

геленджик

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, геленджик, дтп