В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Под Геленджиком произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
На автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104.
"На месте ДТП, до приезда скорой помощи, скончались 45-летняя пассажирка и 46-летний водитель Hyundai, а также 57-летний водитель "ВАЗ", – сказано в сообщении ведомства.
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
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Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
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Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
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Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
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Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
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Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
1 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
2 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
3 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
4 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
5 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
Еще один пассажир ВАЗ доставлен в медучреждение с различными травмами, уточнили в МВД.
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