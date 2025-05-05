Рейтинг@Mail.ru
В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250505/v-smertelnom-dtp-s-chetyrmya-avto-pod-gelendzhikom-pogibli-tri-cheloveka-1146220973.html
В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека
В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека
Под Геленджиком произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T23:16
2025-05-05T23:16
мвд по краснодарскому краю
новости
происшествия
геленджик
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146221212_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_c253d231bf7f4142772eea7ce1e333b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Под Геленджиком произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.На автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104.Еще один пассажир ВАЗ доставлен в медучреждение с различными травмами, уточнили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополе сбили двоих человек: один погиб Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в СимферополеНа Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель
https://crimea.ria.ru/20250503/kamaz-razdavil-trekh-rabochikh-na-trasse-m-4-don-1146174757.html
геленджик
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146221212_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_f601af3c71ef4ba1e0d50dbca4e14088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, геленджик, дтп
В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека

Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком

23:16 05.05.2025
 
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Под Геленджиком произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
На автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104.

"На месте ДТП, до приезда скорой помощи, скончались 45-летняя пассажирка и 46-летний водитель Hyundai, а также 57-летний водитель "ВАЗ", – сказано в сообщении ведомства.

© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
1 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
2 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
3 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
4 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
© 23 МВДТри человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
5 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
1 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
2 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
3 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
4 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
5 из 5
Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
© 23 МВД
Еще один пассажир ВАЗ доставлен в медучреждение с различными травмами, уточнили в МВД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В центре Симферополе сбили двоих человек: один погиб
Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в Симферополе
На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 Дон
3 мая, 20:14
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
МВД по Краснодарскому краюНовостиПроисшествияГеленджикДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Опять +25: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
23:16В смертельном ДТП с четырьмя авто под Геленджиком погибли три человека
21:43Новый глава МВД в Крыму и перестрелка в Махачкале – главное за день
21:32Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно
21:16Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину
20:56В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей
20:28Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая
20:15Севастопольцы привезли три золота с Международной выставки идей
19:51Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов
19:31В Крыму и Севастополе выявлены новые случаи COVID-19
19:10В Севастополе с медиками проводят "воспитательную работу" из-за клещей
18:52Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты
18:31В Феодосии открыт памятный знак с именами погибших героев СВО
18:16В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек
17:55В Симферополе на 9 мая ограничат движение
17:35Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
17:07В Севастополе простились с героем спецоперации
16:37На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города
16:17Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
Лента новостейМолния