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Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов
Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов
На трассе "Таврида" под Керчью потушили горящий грузовик. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС по Крыму, на ликвидацию пламени потребовалось... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T19:51
2025-05-05T19:54
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
трасса таврида
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" под Керчью потушили горящий грузовик. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС по Крыму, на ликвидацию пламени потребовалось нескольких часов.Грузовик загорелся на трассе "Таврида" в Крыму, на месте работали пожарные расчеты, сообщали ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Инцидент произошел в понедельник днем в районе Керчи."19:21 – полная ликвидация возгорания грузовика", – сообщили в МЧС.В причинах возгорания разбираются эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелась машинаДва хулигана в Симферополе ради забавы жгли машиныПод утро в Керчи сгорели два авто
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, трасса таврида, пожар
Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов

На трассе "Таврида" в Крыму несколько часов тушили пылающий грузовик

19:51 05.05.2025 (обновлено: 19:54 05.05.2025)
 
© СоцсетиФура горит на трассе "Таврида"
Фура горит на трассе Таврида
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" под Керчью потушили горящий грузовик. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС по Крыму, на ликвидацию пламени потребовалось нескольких часов.
Грузовик загорелся на трассе "Таврида" в Крыму, на месте работали пожарные расчеты, сообщали ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Инцидент произошел в понедельник днем в районе Керчи.
"19:21 – полная ликвидация возгорания грузовика", – сообщили в МЧС.
В причинах возгорания разбираются эксперты.
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