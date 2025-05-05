https://crimea.ria.ru/20250505/pylayuschiy-gruzovik-na-trasse-v-krymu-tushili-neskolko-chasov-1146219356.html

Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов

Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Пылающий грузовик на трассе в Крыму тушили несколько часов

На трассе "Таврида" под Керчью потушили горящий грузовик. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС по Крыму, на ликвидацию пламени потребовалось... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T19:51

2025-05-05T19:51

2025-05-05T19:54

новости крыма

происшествия

гу мчс рф по республике крым

трасса таврида

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" под Керчью потушили горящий грузовик. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС по Крыму, на ликвидацию пламени потребовалось нескольких часов.Грузовик загорелся на трассе "Таврида" в Крыму, на месте работали пожарные расчеты, сообщали ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Инцидент произошел в понедельник днем в районе Керчи."19:21 – полная ликвидация возгорания грузовика", – сообщили в МЧС.В причинах возгорания разбираются эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелась машинаДва хулигана в Симферополе ради забавы жгли машиныПод утро в Керчи сгорели два авто

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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