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Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины
Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины
Двоих жителей Симферополя приговорили к лишению свободы за то, что они сожгли три машины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба злоумышленника... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T17:02
2024-11-11T17:16
происшествия
симферополь
новости крыма
поджоги автомобилей в крыму
поджог
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Двоих жителей Симферополя приговорили к лишению свободы за то, что они сожгли три машины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба злоумышленника отправятся в колонию.По данным полиции, молодые люди разбили стекло припаркованного ВАЗ 2107, проникли в автомобиль, проехали на нем около трех метров, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли машину, причинив собственнику ущерб в размере более 100 тыс. рублей."В дальнейшем молодые люди из хулиганских побуждений осуществили поджог автомобилей Opel и ВАЗ 21124", - добавили в полиции.Сейчас злоумышленников задержали, они признали вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 3 и 4 годам исправительной колонии строгого режима/Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойВ Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужбНетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, симферополь, новости крыма, поджоги автомобилей в крыму, поджог, прокуратура республики крым
Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины

Двое симферопольцев пойдут в колонию за поджог автомобилей

17:02 11.11.2024 (обновлено: 17:16 11.11.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДвое симферопольцев сожгли три чужих машины
Двое симферопольцев сожгли три чужих машины
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Двоих жителей Симферополя приговорили к лишению свободы за то, что они сожгли три машины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба злоумышленника отправятся в колонию.
По данным полиции, молодые люди разбили стекло припаркованного ВАЗ 2107, проникли в автомобиль, проехали на нем около трех метров, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли машину, причинив собственнику ущерб в размере более 100 тыс. рублей.
"В дальнейшем молодые люди из хулиганских побуждений осуществили поджог автомобилей Opel и ВАЗ 21124", - добавили в полиции.
Сейчас злоумышленников задержали, они признали вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 3 и 4 годам исправительной колонии строгого режима/
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ПроисшествияСимферопольНовости КрымаПоджоги автомобилей в КрымуПоджогПрокуратура Республики Крым
 
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