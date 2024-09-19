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В Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб
В Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб
В Евпатории задержан 19-летний местный житель по подозрению в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T11:20
2024-09-19T11:20
2024-09-19T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории задержан 19-летний местный житель по подозрению в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что крымчанин успел сжечь два автомобиля на улице Дальней и Красной, заснять процесс на видео и отправить заказчику, после чего в кратчайшие сороки был задержан силовиками.По предварительным данным, юноша совершал поджоги по заданию организатора, который находится за пределами России."Организатор посредством разных социальных сетей, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории РФ, размещает объявления об осуществлении поджогов за денежное вознаграждение, далее переводит участников для общения в мессенджер, где координирует их действия посредством мобильного телефона", - уточнили правоохранители.В настоящее время силовики устанавливают все обстоятельства случившегося для задержанию иных лиц, причастных к происшествию. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Брянской области готовила теракт в КрымуПокушение на общественника – в Феодосии будут судить пособников СБУПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
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В Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб
19-летний житель Евпатории задержан за поджог автомобилей по заказу иностранных спецслужб
11:20 19.09.2024 (обновлено: 11:21 19.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории задержан 19-летний местный житель по подозрению в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что крымчанин успел сжечь два автомобиля на улице Дальней и Красной, заснять процесс на видео и отправить заказчику, после чего в кратчайшие сороки был задержан силовиками.
"В ходе опроса задержанный пояснил, что совершал указанные противоправные действия за денежное вознаграждение по заданиям неизвестного лица, которые получал через мессенджер", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, юноша совершал поджоги по заданию организатора, который находится за пределами России.
"Организатор посредством разных социальных сетей, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории РФ, размещает объявления об осуществлении поджогов за денежное вознаграждение, далее переводит участников для общения в мессенджер, где координирует их действия посредством мобильного телефона", - уточнили правоохранители.
В настоящее время силовики устанавливают все обстоятельства случившегося для задержанию иных лиц, причастных к происшествию.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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