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В Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб

В Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Евпатории 19-летний юноша сжег машины по заказу иностранных спецслужб

В Евпатории задержан 19-летний местный житель по подозрению в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T11:20

2024-09-19T11:20

2024-09-19T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории задержан 19-летний местный житель по подозрению в поджоге автомобилей коктейлем "Молотова" по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что крымчанин успел сжечь два автомобиля на улице Дальней и Красной, заснять процесс на видео и отправить заказчику, после чего в кратчайшие сороки был задержан силовиками.По предварительным данным, юноша совершал поджоги по заданию организатора, который находится за пределами России."Организатор посредством разных социальных сетей, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории РФ, размещает объявления об осуществлении поджогов за денежное вознаграждение, далее переводит участников для общения в мессенджер, где координирует их действия посредством мобильного телефона", - уточнили правоохранители.В настоящее время силовики устанавливают все обстоятельства случившегося для задержанию иных лиц, причастных к происшествию. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Брянской области готовила теракт в КрымуПокушение на общественника – в Феодосии будут судить пособников СБУПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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