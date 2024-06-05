https://crimea.ria.ru/20240605/podzheg-kvartiru-v-simferopole-po-zakazu-zaderzhan-podozrevaemyy-1137873506.html

Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый

Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый

В Симферополе задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T13:47

2024-06-05T13:47

2024-06-05T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.52-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции № 2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю с заявлением о том, что неизвестный повредил входную дверь квартиры путем поджога. Ущерб составил 100 тысяч рублей.Сотрудниками уголовного розыска в рамках оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний ранее судимый житель Симферопольского района. Также, по информации полиции, молодой человек должен был в подтверждение предоставить заказчикам видео. Мужчина принес с собой автомобильную шину и поджег возле входной двери квартиры. Однако сделать видеосъемку не успел.В полиции сообщают о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В случае доказательства вины подозреваемого в суде ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На данный момент молодой человек находится под домашним арестом.В марте житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салонеПоджигатель авто задержан в Симферополе – возбуждено делоЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин

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