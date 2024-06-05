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Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
В Симферополе задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T13:47
2024-06-05T13:47
2024-06-05T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.52-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции № 2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю с заявлением о том, что неизвестный повредил входную дверь квартиры путем поджога. Ущерб составил 100 тысяч рублей.Сотрудниками уголовного розыска в рамках оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний ранее судимый житель Симферопольского района. Также, по информации полиции, молодой человек должен был в подтверждение предоставить заказчикам видео. Мужчина принес с собой автомобильную шину и поджег возле входной двери квартиры. Однако сделать видеосъемку не успел.В полиции сообщают о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В случае доказательства вины подозреваемого в суде ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На данный момент молодой человек находится под домашним арестом.В марте житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салонеПоджигатель авто задержан в Симферополе – возбуждено делоЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин
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происшествия, мвд по республике крым, симферополь, закон и право, новости крыма, крым
Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
В Симферополе мужчина подозревается в поджоге квартиры по заказу
13:47 05.06.2024 (обновлено: 14:20 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
52-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции № 2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю с заявлением о том, что неизвестный повредил входную дверь квартиры путем поджога. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска в рамках оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний ранее судимый житель Симферопольского района.
"Задержанный рассказал, что с ним в мессенджере связался неизвестный, который предложил ему совершить поджог квартиры в Симферополе. За указанное деяние ему предложили вознаграждение в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также, по информации полиции, молодой человек должен был в подтверждение предоставить заказчикам видео. Мужчина принес с собой автомобильную шину и поджег возле входной двери квартиры. Однако сделать видеосъемку не успел.
В полиции сообщают о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В случае доказательства вины подозреваемого в суде ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На данный момент молодой человек находится под домашним арестом.
В марте житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру
, в которой находились люди.
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