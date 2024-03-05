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Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело
Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело
Житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди. Он задержан, сообщает пресс-служба городского УМВД. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T12:57
2024-03-05T12:57
2024-03-05T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди. Он задержан, сообщает пресс-служба городского УМВД.Инцидент произошел утром 2 марта по улице Павла Корчагина, 2."В полицию Севастополя поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажки возник пожар в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Возгорание было ликвидировано огнеборцами, а находившиеся три человека в квартире эвакуированы и госпитализированы", - говорится в сообщении.В ходе проверки выяснилось, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.Ранее сообщалось, что житель Москвы в Крыму сжег иномарку с пятью миллионами рублей внутри. Автомобиль стоимостью четыре миллиона рублей осужденный обнаружил на стоянке пансионата, где ранее отдыхала его супруга, после чего совершил поджог имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджигатель авто задержан в Симферополе – возбуждено делоКрымчанин сжег машину знакомого из-за быстрой ездыЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин
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Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело
Севастополец задержан за поджог квартиры с жильцами из-за личной неприязни
12:57 05.03.2024 (обновлено: 12:58 05.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди. Он задержан, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Инцидент произошел утром 2 марта по улице Павла Корчагина, 2.
"В полицию Севастополя поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажки возник пожар в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Возгорание было ликвидировано огнеборцами, а находившиеся три человека в квартире эвакуированы и госпитализированы", - говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что причиной возгорания стал умышленный поджог.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению данного деяния 44-летнего местного жителя, проживающего в этом же подъезде. Предварительно установлено, что мужчина совершил поджог из-за неприязненных отношений на почве ранее возникавших конфликтных ситуаций с владельцем сгоревшей квартиры", - рассказали правоохранители.
Мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.
Ранее сообщалось, что житель Москвы в Крыму сжег иномарку с пятью миллионами
рублей внутри. Автомобиль стоимостью четыре миллиона рублей осужденный обнаружил на стоянке пансионата, где ранее отдыхала его супруга, после чего совершил поджог имущества.
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