https://crimea.ria.ru/20240305/sevastopolets-podzheg-kvartiru-s-lyudmi--vozbuzhdeno-delo-1135419791.html

Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело

Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело

Житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди. Он задержан, сообщает пресс-служба городского УМВД. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T12:57

2024-03-05T12:57

2024-03-05T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя из-за личной неприязни поджег квартиру, в которой находились люди. Он задержан, сообщает пресс-служба городского УМВД.Инцидент произошел утром 2 марта по улице Павла Корчагина, 2."В полицию Севастополя поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажки возник пожар в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Возгорание было ликвидировано огнеборцами, а находившиеся три человека в квартире эвакуированы и госпитализированы", - говорится в сообщении.В ходе проверки выяснилось, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.Ранее сообщалось, что житель Москвы в Крыму сжег иномарку с пятью миллионами рублей внутри. Автомобиль стоимостью четыре миллиона рублей осужденный обнаружил на стоянке пансионата, где ранее отдыхала его супруга, после чего совершил поджог имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджигатель авто задержан в Симферополе – возбуждено делоКрымчанин сжег машину знакомого из-за быстрой ездыЖитель Крыма пойдет под суд после поджога двух машин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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