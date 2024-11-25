https://crimea.ria.ru/20241125/antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1142069882.html
Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T00:01
2024-11-25T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятны небольшие осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +2...+4, днем +4...+6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В Крыму в понедельник преимущественно без осадков и до +6 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятны небольшие осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, на южном и восточном побережье 0…+5, днем +1…+6, в горах 0…-2 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +2...+4, днем +4...+6 градусов.
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