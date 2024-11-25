https://crimea.ria.ru/20241125/antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1142069882.html

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T00:01

2024-11-25T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятны небольшие осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +2...+4, днем +4...+6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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