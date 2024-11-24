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Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября
Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября
Госдолг США достиг исторического максимума. В Крыму дорожники всю ночь боролись с последствиями непогоды. На пивном складе под Симферополем вспыхнул пожар. В... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Госдолг США достиг исторического максимума. В Крыму дорожники всю ночь боролись с последствиями непогоды. На пивном складе под Симферополем вспыхнул пожар. В Севастополе местный житель помог полицейским удалось найти пропавшего ребенка. В двух регионах России произошли нападения со смертельным исходом и ранениями.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Исторический максимум госдолга СШАГосдолг США достиг обновил исторический максимум, достигнув отметки выше 36 триллионов долларов, и продолжит расти. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2029 году эта цифра еще вырастет и достигнет 131,7% ВВП, а к 2032 году уже будет составлять 140%. Такой рост угрожает не только национальной экономике США, но и мировой.Непогода и ситуация на дорогах Крыма75 единиц техники "Крымавтодора" всю ночь, с вечера субботы и до воскресенья, очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. К 6 утра на Ангарском перевале были очищены 140 километров, обработаны соляным рассолом 108 километров дороги. Также была проведена противогололедная обработка и других дорог Крыма. В итоге проезд удалось обеспечить на 100%.Пожар на пивном складе под СимферополемВ воскресенье в селе Константиновка под Симферополем возникло возгорание одноэтажного здания со стеклотарой. На место выехали сотрудники МЧС России, которые успели вынести семь 50-литровых пропановых баллонов. В итоге пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на площади 200 квадратных метров и защитить от огня соседнее здание.Возвращение пропавшей девочки в СевастополеВ Севастополе 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию, объяснив, что она и раньше уходила, но всегда была на связи, а на этот раз оставила телефон дома. Найти подростка удалось благодаря местному жителю, который заметил девочку из окна общественного транспорта.Нападения в регионах РоссииНа вокзале в Ростове-на-Дону мужчина ранил холодным оружием полицейского, который находился на суточном дежурстве. Против нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие. Подозреваемый и потерпевший госпитализированы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Также в воскресенье в городе Марксе Саратовской области на улице была открыта стрельба. Дорожный конфликт произошел между водителями: один мужчина выстрелил в двух других, которые находились в салоне автомобиля. Один пострадавший погиб, другой с ранениями доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемого удалось найти и задержать.
https://crimea.ria.ru/20241124/pistorius-sravnil-obemy-proizvodstva-oruzhiya-v-rossii-i-evrosoyuze-1142092083.html
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главное за день, новости крыма, новости, крым, россия
Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября

Максимум госдолга США и движение на дорогах Крыма в непогоду – топ новостей 24 ноября

22:15 24.11.2024 (обновлено: 22:17 24.11.2024)
 
© КрымавтодорЗаснеженный Ангарский перевал
Заснеженный Ангарский перевал
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Госдолг США достиг исторического максимума. В Крыму дорожники всю ночь боролись с последствиями непогоды. На пивном складе под Симферополем вспыхнул пожар. В Севастополе местный житель помог полицейским удалось найти пропавшего ребенка. В двух регионах России произошли нападения со смертельным исходом и ранениями.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Исторический максимум госдолга США

Госдолг США достиг обновил исторический максимум, достигнув отметки выше 36 триллионов долларов, и продолжит расти. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2029 году эта цифра еще вырастет и достигнет 131,7% ВВП, а к 2032 году уже будет составлять 140%. Такой рост угрожает не только национальной экономике США, но и мировой.
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Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе

Непогода и ситуация на дорогах Крыма

75 единиц техники "Крымавтодора" всю ночь, с вечера субботы и до воскресенья, очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. К 6 утра на Ангарском перевале были очищены 140 километров, обработаны соляным рассолом 108 километров дороги. Также была проведена противогололедная обработка и других дорог Крыма. В итоге проезд удалось обеспечить на 100%.
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Вчера, 07:02Радио "Спутник в Крыму"
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Пожар на пивном складе под Симферополем

В воскресенье в селе Константиновка под Симферополем возникло возгорание одноэтажного здания со стеклотарой. На место выехали сотрудники МЧС России, которые успели вынести семь 50-литровых пропановых баллонов. В итоге пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на площади 200 квадратных метров и защитить от огня соседнее здание.
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Землетрясения произошли на Западном Кавказе и в Турции

Возвращение пропавшей девочки в Севастополе

В Севастополе 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию, объяснив, что она и раньше уходила, но всегда была на связи, а на этот раз оставила телефон дома. Найти подростка удалось благодаря местному жителю, который заметил девочку из окна общественного транспорта.
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Нападения в регионах России

На вокзале в Ростове-на-Дону мужчина ранил холодным оружием полицейского, который находился на суточном дежурстве. Против нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие. Подозреваемый и потерпевший госпитализированы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Также в воскресенье в городе Марксе Саратовской области на улице была открыта стрельба. Дорожный конфликт произошел между водителями: один мужчина выстрелил в двух других, которые находились в салоне автомобиля. Один пострадавший погиб, другой с ранениями доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемого удалось найти и задержать.
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Заголовок открываемого материала
00:01Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
22:42Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи
22:15Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября
21:52"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение
21:31Землетрясения произошли на Западном Кавказе и в Турции
21:07Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе
20:42Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники
20:11Актер и его кот: как прибалт в Евпаторию перебрался
19:43Три принципа здоровой жизни от врача-психотерапевта
19:10Спасли семь детей и четверых взрослых: в Крыму прошло награждение
18:31Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
18:22В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе – где не будет воды
18:10Зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн
17:42Как историки изучают деятельность вермахта в Крыму
17:11Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе
16:27Спасли соседнее здание: пожар на пивном складе под Симферополем потушили
16:03В Севастополе полицейские нашли пропавшего подростка
15:31В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся
15:01Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении
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