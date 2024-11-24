Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября
Максимум госдолга США и движение на дорогах Крыма в непогоду – топ новостей 24 ноября
22:15 24.11.2024 (обновлено: 22:17 24.11.2024)
© КрымавтодорЗаснеженный Ангарский перевал
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Госдолг США достиг исторического максимума. В Крыму дорожники всю ночь боролись с последствиями непогоды. На пивном складе под Симферополем вспыхнул пожар. В Севастополе местный житель помог полицейским удалось найти пропавшего ребенка. В двух регионах России произошли нападения со смертельным исходом и ранениями.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Исторический максимум госдолга США
Госдолг США достиг обновил исторический максимум, достигнув отметки выше 36 триллионов долларов, и продолжит расти. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2029 году эта цифра еще вырастет и достигнет 131,7% ВВП, а к 2032 году уже будет составлять 140%. Такой рост угрожает не только национальной экономике США, но и мировой.
Непогода и ситуация на дорогах Крыма
75 единиц техники "Крымавтодора" всю ночь, с вечера субботы и до воскресенья, очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. К 6 утра на Ангарском перевале были очищены 140 километров, обработаны соляным рассолом 108 километров дороги. Также была проведена противогололедная обработка и других дорог Крыма. В итоге проезд удалось обеспечить на 100%.
Пожар на пивном складе под Симферополем
В воскресенье в селе Константиновка под Симферополем возникло возгорание одноэтажного здания со стеклотарой. На место выехали сотрудники МЧС России, которые успели вынести семь 50-литровых пропановых баллонов. В итоге пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на площади 200 квадратных метров и защитить от огня соседнее здание.
Возвращение пропавшей девочки в Севастополе
В Севастополе 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию, объяснив, что она и раньше уходила, но всегда была на связи, а на этот раз оставила телефон дома. Найти подростка удалось благодаря местному жителю, который заметил девочку из окна общественного транспорта.
Нападения в регионах России
На вокзале в Ростове-на-Дону мужчина ранил холодным оружием полицейского, который находился на суточном дежурстве. Против нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие. Подозреваемый и потерпевший госпитализированы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Также в воскресенье в городе Марксе Саратовской области на улице была открыта стрельба. Дорожный конфликт произошел между водителями: один мужчина выстрелил в двух других, которые находились в салоне автомобиля. Один пострадавший погиб, другой с ранениями доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемого удалось найти и задержать.
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