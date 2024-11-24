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Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября

Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Госдолг США и движение на дорогах Крыма в непогоду: главное за 24 ноября

Госдолг США достиг исторического максимума. В Крыму дорожники всю ночь боролись с последствиями непогоды. На пивном складе под Симферополем вспыхнул пожар. В... РИА Новости Крым, 24.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Госдолг США достиг исторического максимума. В Крыму дорожники всю ночь боролись с последствиями непогоды. На пивном складе под Симферополем вспыхнул пожар. В Севастополе местный житель помог полицейским удалось найти пропавшего ребенка. В двух регионах России произошли нападения со смертельным исходом и ранениями.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Исторический максимум госдолга СШАГосдолг США достиг обновил исторический максимум, достигнув отметки выше 36 триллионов долларов, и продолжит расти. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2029 году эта цифра еще вырастет и достигнет 131,7% ВВП, а к 2032 году уже будет составлять 140%. Такой рост угрожает не только национальной экономике США, но и мировой.Непогода и ситуация на дорогах Крыма75 единиц техники "Крымавтодора" всю ночь, с вечера субботы и до воскресенья, очищали дороги от снега и обрабатывали противогололедной смесью. К 6 утра на Ангарском перевале были очищены 140 километров, обработаны соляным рассолом 108 километров дороги. Также была проведена противогололедная обработка и других дорог Крыма. В итоге проезд удалось обеспечить на 100%.Пожар на пивном складе под СимферополемВ воскресенье в селе Константиновка под Симферополем возникло возгорание одноэтажного здания со стеклотарой. На место выехали сотрудники МЧС России, которые успели вынести семь 50-литровых пропановых баллонов. В итоге пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на площади 200 квадратных метров и защитить от огня соседнее здание.Возвращение пропавшей девочки в СевастополеВ Севастополе 15-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию, объяснив, что она и раньше уходила, но всегда была на связи, а на этот раз оставила телефон дома. Найти подростка удалось благодаря местному жителю, который заметил девочку из окна общественного транспорта.Нападения в регионах РоссииНа вокзале в Ростове-на-Дону мужчина ранил холодным оружием полицейского, который находился на суточном дежурстве. Против нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие. Подозреваемый и потерпевший госпитализированы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Также в воскресенье в городе Марксе Саратовской области на улице была открыта стрельба. Дорожный конфликт произошел между водителями: один мужчина выстрелил в двух других, которые находились в салоне автомобиля. Один пострадавший погиб, другой с ранениями доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемого удалось найти и задержать.

https://crimea.ria.ru/20241124/pistorius-sravnil-obemy-proizvodstva-oruzhiya-v-rossii-i-evrosoyuze-1142092083.html

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https://crimea.ria.ru/20241124/zemletryaseniya-proizoshli-na-zapadnom-kavkaze-i-v-turtsii-1142098889.html

https://crimea.ria.ru/20241124/spasli-sem-detey-i-chetverykh-vzroslykh-v-krymu-proshlo-nagrazhdenie-1142090966.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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