https://crimea.ria.ru/20241124/kak-budet-rabotat-zoougolok-v-detskom-parke-simferopolya-v-prazdniki-1142006316.html
Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники
Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники
Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T20:42
2024-11-24T20:42
2024-11-24T20:42
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
владимир марченко
зоопарк
новогодние каникулы в крыму
новый год 2025
новый год в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134121131_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dd3d80b56e600483c14fba88f805f7d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.Прежде всего, на праздники в зооуголке парка будут радовать посетителей новые питомцы, отметил он.По словам Марченко, животных уже начинают готовить к предстоящим холодам."Теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры, некоторые на экспозицию уже не выставляются, они зимуют. Те животные, которые привыкли к нашим холодам, их вольеры оборудуются деревянными настилами, утепляются, меняется рацион питания животных", – пояснил он.Так, в зимние вольеры уже перевели попугаев, добавил он.Кроме того, в учреждении готовят проект по реконструкции вольеров в следующем году, добавил Марченко.И отметил, что Детский парк в новогодние праздники будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем годуБлагоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируютЧто посмотреть в Симферополе – инфографика
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134121131_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ddb60a133b36f360b11943515eb3c8d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, владимир марченко, зоопарк, новогодние каникулы в крыму, новый год 2025, новый год в крыму
Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники
В зимние каникулы зооуголок в Детском парке Симферополя будет работать в обычном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым
. Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
Прежде всего, на праздники в зооуголке парка будут радовать посетителей новые питомцы, отметил он.
"В зооуголке в этом году появился львенок. Лама уже представлена в экспозиции, в ближайшее время выставим альпаку, она еще находится на карантине", – рассказал директор учреждения.
По словам Марченко, животных уже начинают готовить к предстоящим холодам.
"Теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры, некоторые на экспозицию уже не выставляются, они зимуют. Те животные, которые привыкли к нашим холодам, их вольеры оборудуются деревянными настилами, утепляются, меняется рацион питания животных", – пояснил он.
Так, в зимние вольеры уже перевели попугаев, добавил он.
Кроме того, в учреждении готовят проект по реконструкции вольеров в следующем году, добавил Марченко.
"В следующем году необходимо провести работы по созданию медвежатника, обезьянника. Эта работа требует определенных капиталовложений. Это будет работа по реконструкции имеющихся вольеров", – пояснил он.
И отметил, что Детский парк в новогодние праздники будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: