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Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники
Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники
Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T20:42
2024-11-24T20:42
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
владимир марченко
зоопарк
новогодние каникулы в крыму
новый год 2025
новый год в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.Прежде всего, на праздники в зооуголке парка будут радовать посетителей новые питомцы, отметил он.По словам Марченко, животных уже начинают готовить к предстоящим холодам."Теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры, некоторые на экспозицию уже не выставляются, они зимуют. Те животные, которые привыкли к нашим холодам, их вольеры оборудуются деревянными настилами, утепляются, меняется рацион питания животных", – пояснил он.Так, в зимние вольеры уже перевели попугаев, добавил он.Кроме того, в учреждении готовят проект по реконструкции вольеров в следующем году, добавил Марченко.И отметил, что Детский парк в новогодние праздники будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем годуБлагоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируютЧто посмотреть в Симферополе – инфографика
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Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники

В зимние каникулы зооуголок в Детском парке Симферополя будет работать в обычном режиме

20:42 24.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКозы тоже любят "елку"
Козы тоже любят елку - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
Прежде всего, на праздники в зооуголке парка будут радовать посетителей новые питомцы, отметил он.

"В зооуголке в этом году появился львенок. Лама уже представлена в экспозиции, в ближайшее время выставим альпаку, она еще находится на карантине", – рассказал директор учреждения.

По словам Марченко, животных уже начинают готовить к предстоящим холодам.
"Теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры, некоторые на экспозицию уже не выставляются, они зимуют. Те животные, которые привыкли к нашим холодам, их вольеры оборудуются деревянными настилами, утепляются, меняется рацион питания животных", – пояснил он.
Так, в зимние вольеры уже перевели попугаев, добавил он.
Кроме того, в учреждении готовят проект по реконструкции вольеров в следующем году, добавил Марченко.

"В следующем году необходимо провести работы по созданию медвежатника, обезьянника. Эта работа требует определенных капиталовложений. Это будет работа по реконструкции имеющихся вольеров", – пояснил он.

И отметил, что Детский парк в новогодние праздники будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.
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