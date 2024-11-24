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Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники

Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники

Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T20:42

2024-11-24T20:42

2024-11-24T20:42

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

владимир марченко

зоопарк

новогодние каникулы в крыму

новый год 2025

новый год в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.Прежде всего, на праздники в зооуголке парка будут радовать посетителей новые питомцы, отметил он.По словам Марченко, животных уже начинают готовить к предстоящим холодам."Теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры, некоторые на экспозицию уже не выставляются, они зимуют. Те животные, которые привыкли к нашим холодам, их вольеры оборудуются деревянными настилами, утепляются, меняется рацион питания животных", – пояснил он.Так, в зимние вольеры уже перевели попугаев, добавил он.Кроме того, в учреждении готовят проект по реконструкции вольеров в следующем году, добавил Марченко.И отметил, что Детский парк в новогодние праздники будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем годуБлагоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируютЧто посмотреть в Симферополе – инфографика

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