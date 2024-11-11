Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241111/blagoustroystvo-simferopolya-chto-novogo-postroyat-i-otremontiruyut-1141769158.html
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T18:48
2024-11-11T18:53
михаил афанасьев
симферополь
новости крыма
городская среда
благоустройство
радио "спутник в крыму"
крым
администрация симферополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137772170_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e73181807fef3107645fdd3bb9251173.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Напомнил он и о завершении работ в Екатерининском парке. В следующем году планируется благоустройство Детского парка, за который проголосовали жители города. Работы в нем будут проводиться по программе "Формирование комфортной городской среды".Кроме того, он обратил внимание не необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок. Нет, по его словам, никакого общественного пространства и в районе улиц Ковыльной, Николаевской, а потребность в нем есть. Сейчас смотрят, как это возможно сделать с учетом наличия на этой территории рисков подтопления.Благоустройство, по словам Михаила Афанасьева, необходимо и городским лесам в районе улицы Балаклавской, Аральской. При этом оно будет совершенно иным, не связанным с капитальным строительством. Это будут прогулочные зоны: зоны чистого воздуха и здорового образа жизни.Обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" открыли в Симферополе в октябре. Здесь специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 годуВ Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейЧто изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137772170_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6bf8e7ba729fa0bcd8b85fb2c8c739ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил афанасьев, симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, крым, администрация симферополя
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют

Новые общественные пространства появятся в Симферополе в 2025 году – власти

18:48 11.11.2024 (обновлено: 18:53 11.11.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСимферополь
Симферополь
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

"В этом году мы отремонтировали 10 дворовых территорий на деньги, которые нам предоставляются по соглашению с правительством Москвы. Дополнительно заканчиваются работы по трем дворам на Балаклавской, Бела Куна и Героев Сталинграда, благоустройство будет закончено до конца года", – сообщил мэр города.

Напомнил он и о завершении работ в Екатерининском парке. В следующем году планируется благоустройство Детского парка, за который проголосовали жители города. Работы в нем будут проводиться по программе "Формирование комфортной городской среды".

"В следующем году будем также благоустраивать парк Шевченко. И ведем работы по проектированию аллеи погибшим воинам специальной военной операции на кладбище "Абдал", где находится захоронение. Потом будем изыскивать средства на производство строительно-монтажных работ", – поделился Михаил Афанасьев.

Кроме того, он обратил внимание не необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок. Нет, по его словам, никакого общественного пространства и в районе улиц Ковыльной, Николаевской, а потребность в нем есть. Сейчас смотрят, как это возможно сделать с учетом наличия на этой территории рисков подтопления.

"Необходимо сделать сквер Дыбенко в самом центре города, и точечные небольшие пространства. В районе Студгородка улица Радищева – вокруг озера необходимо благоустройство", – отметил глава администрации Симферополя.

Благоустройство, по словам Михаила Афанасьева, необходимо и городским лесам в районе улицы Балаклавской, Аральской. При этом оно будет совершенно иным, не связанным с капитальным строительством. Это будут прогулочные зоны: зоны чистого воздуха и здорового образа жизни.
Обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" открыли в Симферополе в октябре. Здесь специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году
В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей
Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
 
Радио "Спутник в Крыму"Михаил АфанасьевСимферопольНовости КрымаГородская средаБлагоустройствоКрымАдминистрация Симферополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:53Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"
19:34Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
19:10Что туристы выбирают зимой в Крыму
18:48Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
18:31В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классов
18:03В Судаке семейные разборки завершились убийством
17:41Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев
17:34Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды
17:02Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины
16:43В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год
16:21В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год
16:10В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
15:47В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным
15:29Еще 300 украинских боевиков ликвидированы в Курской области
15:15Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
14:49РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области
14:37Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду
14:18Крым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧС
13:59Дрон ударил по машине аварийной службы в Запорожской области: трое ранены
13:34Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют
Лента новостейМолния