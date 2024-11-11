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Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют

Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют

Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T18:48

2024-11-11T18:48

2024-11-11T18:53

михаил афанасьев

симферополь

новости крыма

городская среда

благоустройство

радио "спутник в крыму"

крым

администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Напомнил он и о завершении работ в Екатерининском парке. В следующем году планируется благоустройство Детского парка, за который проголосовали жители города. Работы в нем будут проводиться по программе "Формирование комфортной городской среды".Кроме того, он обратил внимание не необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок. Нет, по его словам, никакого общественного пространства и в районе улиц Ковыльной, Николаевской, а потребность в нем есть. Сейчас смотрят, как это возможно сделать с учетом наличия на этой территории рисков подтопления.Благоустройство, по словам Михаила Афанасьева, необходимо и городским лесам в районе улицы Балаклавской, Аральской. При этом оно будет совершенно иным, не связанным с капитальным строительством. Это будут прогулочные зоны: зоны чистого воздуха и здорового образа жизни.Обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" открыли в Симферополе в октябре. Здесь специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 годуВ Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейЧто изменится в Детском парке Симферополя в следующем году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил афанасьев, симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, крым, администрация симферополя