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Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T18:48
2024-11-11T18:48
2024-11-11T18:53
михаил афанасьев
симферополь
новости крыма
городская среда
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радио "спутник в крыму"
крым
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Напомнил он и о завершении работ в Екатерининском парке. В следующем году планируется благоустройство Детского парка, за который проголосовали жители города. Работы в нем будут проводиться по программе "Формирование комфортной городской среды".Кроме того, он обратил внимание не необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок. Нет, по его словам, никакого общественного пространства и в районе улиц Ковыльной, Николаевской, а потребность в нем есть. Сейчас смотрят, как это возможно сделать с учетом наличия на этой территории рисков подтопления.Благоустройство, по словам Михаила Афанасьева, необходимо и городским лесам в районе улицы Балаклавской, Аральской. При этом оно будет совершенно иным, не связанным с капитальным строительством. Это будут прогулочные зоны: зоны чистого воздуха и здорового образа жизни.Обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" открыли в Симферополе в октябре. Здесь специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 годуВ Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублейЧто изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
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михаил афанасьев, симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, крым, администрация симферополя
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
Новые общественные пространства появятся в Симферополе в 2025 году – власти
18:48 11.11.2024 (обновлено: 18:53 11.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым
. Новые общественные пространства планируют создать в столице Крыма, а ряд уже существующих благоустроить в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"В этом году мы отремонтировали 10 дворовых территорий на деньги, которые нам предоставляются по соглашению с правительством Москвы. Дополнительно заканчиваются работы по трем дворам на Балаклавской, Бела Куна и Героев Сталинграда, благоустройство будет закончено до конца года", – сообщил мэр города.
Напомнил он и о завершении работ в Екатерининском парке. В следующем году планируется благоустройство Детского парка, за который проголосовали жители города. Работы в нем будут проводиться по программе "Формирование комфортной городской среды".
"В следующем году будем также благоустраивать парк Шевченко. И ведем работы по проектированию аллеи погибшим воинам специальной военной операции на кладбище "Абдал", где находится захоронение. Потом будем изыскивать средства на производство строительно-монтажных работ", – поделился Михаил Афанасьев.
Кроме того, он обратил внимание не необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок. Нет, по его словам, никакого общественного пространства и в районе улиц Ковыльной, Николаевской, а потребность в нем есть. Сейчас смотрят, как это возможно сделать с учетом наличия на этой территории рисков подтопления.
"Необходимо сделать сквер Дыбенко в самом центре города, и точечные небольшие пространства. В районе Студгородка улица Радищева – вокруг озера необходимо благоустройство", – отметил глава администрации Симферополя.
Благоустройство, по словам Михаила Афанасьева, необходимо и городским лесам в районе улицы Балаклавской, Аральской. При этом оно будет совершенно иным, не связанным с капитальным строительством. Это будут прогулочные зоны: зоны чистого воздуха и здорового образа жизни.
Обновленный парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" открыли
в Симферополе в октябре. Здесь специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду.
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