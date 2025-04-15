https://crimea.ria.ru/20250415/v-genicheske-proshla-aktsiya-sad-pamyati-1145690269.html

В Геническе прошла акция "Сад Памяти"

В Геническе прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Геническе прошла акция "Сад Памяти"

В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T14:43

2025-04-15T14:43

2025-04-15T14:43

80 лет победы

херсонская область

новые регионы россии

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

сад памяти

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ГЕНИЧЕСК, 15 апр - РИА Новости Крым. В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым. В акции приняли участие работники больницы, депутаты Херсонской областной думы, сотрудники регионального управления Росгвардии, волонтеры молодежных организаций региона и губернатор области Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что высаженные в рамках акции молодые деревья – это живые памятники не вернувшимся с войны бойцам и напоминание всем людям, какой ценой досталась Победа. Акция "Сад памяти" проходит по всей России уже в шестой раз. В этом году она приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Всего в РФ планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, сад памяти