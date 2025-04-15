https://crimea.ria.ru/20250415/v-genicheske-proshla-aktsiya-sad-pamyati-1145690269.html
В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
В Геническе прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T14:43
2025-04-15T14:43
2025-04-15T14:43
80 лет победы
херсонская область
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
сад памяти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145685087_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1dbd6472ae9ac48c2830abfe74659f7e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 апр - РИА Новости Крым. В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым. В акции приняли участие работники больницы, депутаты Херсонской областной думы, сотрудники регионального управления Росгвардии, волонтеры молодежных организаций региона и губернатор области Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что высаженные в рамках акции молодые деревья – это живые памятники не вернувшимся с войны бойцам и напоминание всем людям, какой ценой досталась Победа. Акция "Сад памяти" проходит по всей России уже в шестой раз. В этом году она приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Всего в РФ планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145685087_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ac25c1d0ce4be12747f054c85848a78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80 лет победы, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, сад памяти
В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
В Геническе в рамках акции "Сад Памяти" высадили деревья на территории больницы
ГЕНИЧЕСК, 15 апр - РИА Новости Крым. В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В акции приняли участие работники больницы, депутаты Херсонской областной думы, сотрудники регионального управления Росгвардии, волонтеры молодежных организаций региона и губернатор области Владимир Сальдо.
"Генический район и вся Херсонская область принимают участие в акции "Сад памяти", которая проходит по всей России. Сегодня мы высадили деревья на территории Генической районной больницы, ее работники в годы Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, спасали наших солдат. Более 50 тысяч бойцов погибли при освобождении нашего региона от оккупантов", - сказал руководитель региона.
Сальдо отметил, что высаженные в рамках акции молодые деревья – это живые памятники не вернувшимся с войны бойцам и напоминание всем людям, какой ценой досталась Победа.
Акция "Сад памяти" проходит по всей России уже в шестой раз. В этом году она приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Всего в РФ планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.