Рейтинг@Mail.ru
В Геническе прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/v-genicheske-proshla-aktsiya-sad-pamyati-1145690269.html
В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
В Геническе прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T14:43
2025-04-15T14:43
80 лет победы
херсонская область
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
сад памяти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145685087_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1dbd6472ae9ac48c2830abfe74659f7e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 апр - РИА Новости Крым. В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым. В акции приняли участие работники больницы, депутаты Херсонской областной думы, сотрудники регионального управления Росгвардии, волонтеры молодежных организаций региона и губернатор области Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что высаженные в рамках акции молодые деревья – это живые памятники не вернувшимся с войны бойцам и напоминание всем людям, какой ценой досталась Победа. Акция "Сад памяти" проходит по всей России уже в шестой раз. В этом году она приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Всего в РФ планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145685087_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ac25c1d0ce4be12747f054c85848a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
80 лет победы, херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, сад памяти
В Геническе прошла акция "Сад Памяти"

В Геническе в рамках акции "Сад Памяти" высадили деревья на территории больницы

14:43 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа территории Генической ЦРБ высадили деревья в рамках акции "Сад памяти"
На территории Генической ЦРБ высадили деревья в рамках акции Сад памяти - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
ГЕНИЧЕСК, 15 апр - РИА Новости Крым. В Геническе на территории центральной районной больницы высадили саженцы в рамках акции "Сад памяти" в честь павших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В акции приняли участие работники больницы, депутаты Херсонской областной думы, сотрудники регионального управления Росгвардии, волонтеры молодежных организаций региона и губернатор области Владимир Сальдо.
"Генический район и вся Херсонская область принимают участие в акции "Сад памяти", которая проходит по всей России. Сегодня мы высадили деревья на территории Генической районной больницы, ее работники в годы Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, спасали наших солдат. Более 50 тысяч бойцов погибли при освобождении нашего региона от оккупантов", - сказал руководитель региона.
Сальдо отметил, что высаженные в рамках акции молодые деревья – это живые памятники не вернувшимся с войны бойцам и напоминание всем людям, какой ценой досталась Победа.
Акция "Сад памяти" проходит по всей России уже в шестой раз. В этом году она приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Всего в РФ планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
80 лет ПобедыХерсонская областьНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымСад Памяти
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
15:22Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
15:17В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
15:1015 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15:03Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
14:54Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
14:43В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
14:33Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов
14:24В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
14:15Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ
14:02Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
13:55Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
13:24Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
13:20В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
13:06Зеленский уволил главу Сумской области Украины
12:59Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
12:51Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
12:36Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
12:26На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров
12:10ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Лента новостейМолния