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Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы
Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы
Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, однако пока Москва не видит никаких действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T11:05
2025-04-28T11:05
новости
россия
украина
переговоры
дмитрий песков
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, однако пока Москва не видит никаких действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Перспективу возобновления переговоров прокомментировал и глава МИД России Сергей Лавров. В интервью бразильской газете "О Глобо" он подчеркнул, что РФ остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по УкраинеВопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территорииРешающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту
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новости, россия, украина, переговоры, дмитрий песков, сергей лавров
Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы

Москва не видит сигнала о готовности Киева к прямым переговорам - Песков

11:05 28.04.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, однако пока Москва не видит никаких действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"От Киева... Пока мы не видим никаких действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

Перспективу возобновления переговоров прокомментировал и глава МИД России Сергей Лавров. В интервью бразильской газете "О Глобо" он подчеркнул, что РФ остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность.
"Мы остаемся открытыми для переговоров. Но "мяч" не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам (18 марта – 17 апреля), ни 30-часовое пасхальное перемирие?" - сказал Лавров.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий.
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НовостиРоссияУкраинаПереговорыДмитрий ПесковСергей Лавров
 
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