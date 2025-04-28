https://crimea.ria.ru/20250428/peregovory-rossii-i-ukrainy---v-kremle-otsenili-perspektivy--1146032482.html

Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы

Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы

Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, однако пока Москва не видит никаких действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T11:05

2025-04-28T11:05

2025-04-28T11:05

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переговоры

дмитрий песков

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, однако пока Москва не видит никаких действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Перспективу возобновления переговоров прокомментировал и глава МИД России Сергей Лавров. В интервью бразильской газете "О Глобо" он подчеркнул, что РФ остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по УкраинеВопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территорииРешающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, украина, переговоры, дмитрий песков, сергей лавров