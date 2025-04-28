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На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы
На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы
Четыре человека погибли и 19 получили ранения в дорожных авариях в Крыму на минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T12:38
2025-04-28T12:38
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 19 получили ранения в дорожных авариях в Крыму на минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. В ГАИ уточнили, что с участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек и четыре получили травмы.Кроме того, зафиксировано 153 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, 16 водителей привлечены к ответственности повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших Автобус столкнулся с иномаркой под Симферополем - двое пострадавшихПодросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории
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На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы

На дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 19 получили травмы - ГАИ

12:38 28.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 19 получили ранения в дорожных авариях в Крыму на минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
"В период с 21 по 27 апреля 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 18 ДТП, в которых четыре человека погибли и 19 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В ГАИ уточнили, что с участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек и четыре получили травмы.
Кроме того, зафиксировано 153 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, 16 водителей привлечены к ответственности повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.
За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек, сообщалось ранее.
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