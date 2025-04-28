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На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы

На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы - РИА Новости Крым, 28.04.2025

На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы

Четыре человека погибли и 19 получили ранения в дорожных авариях в Крыму на минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T12:38

2025-04-28T12:38

2025-04-28T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 19 получили ранения в дорожных авариях в Крыму на минувшую неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. В ГАИ уточнили, что с участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых погиб один человек и четыре получили травмы.Кроме того, зафиксировано 153 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, 16 водителей привлечены к ответственности повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.За первые три месяца в Крыму произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли семь человек, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Симферопольском районе - один погибший и трое пострадавших Автобус столкнулся с иномаркой под Симферополем - двое пострадавшихПодросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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