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Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России
Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России
Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T10:02
2025-04-28T10:02
2025-04-28T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, крымские проекты одержали абсолютную победу и получили гран-при в четырех номинациях: "Регион туристических маршрутов", "Регион семейного отдыха", "Регион патриотического туризма" и "Лучший региональный проект в сфере агропромышленного туризма".Кроме того, три крымских города вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Туристические города". Евпатория завоевала гран-при в номинации "Город культурного наследия" и первое место в номинации "Город семейного отдыха". Городу Саки присуждено первое место в номинации "Город санаторного и оздоровительного туризма", а Старому Крыму – второе место в номинации "Город туристических и экскурсионных маршрутов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
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крым, новости крыма, туризм в крыму, отдых в крыму, оздоровление в крыму
Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России
Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма по итогам общероссийского конкурса
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крым продолжает наращивать темпы в продвижении своего туристского потенциала. По итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства", который прошел в Воронеже, наша республика заняла первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, крымские проекты одержали абсолютную победу и получили гран-при в четырех номинациях: "Регион туристических маршрутов", "Регион семейного отдыха", "Регион патриотического туризма" и "Лучший региональный проект в сфере агропромышленного туризма".
Кроме того, три крымских города вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Туристические города". Евпатория завоевала гран-при в номинации "Город культурного наследия" и первое место в номинации "Город семейного отдыха". Городу Саки присуждено первое место в номинации "Город санаторного и оздоровительного туризма", а Старому Крыму – второе место в номинации "Город туристических и экскурсионных маршрутов".
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