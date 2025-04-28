https://crimea.ria.ru/20250428/krym-priznan-luchshim-regionom-ozdorovitelnogo-turizma-v-rossii-1146031277.html

Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России

Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России

Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T10:02

2025-04-28T10:02

2025-04-28T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства", сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, крымские проекты одержали абсолютную победу и получили гран-при в четырех номинациях: "Регион туристических маршрутов", "Регион семейного отдыха", "Регион патриотического туризма" и "Лучший региональный проект в сфере агропромышленного туризма".Кроме того, три крымских города вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Туристические города". Евпатория завоевала гран-при в номинации "Город культурного наследия" и первое место в номинации "Город семейного отдыха". Городу Саки присуждено первое место в номинации "Город санаторного и оздоровительного туризма", а Старому Крыму – второе место в номинации "Город туристических и экскурсионных маршрутов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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