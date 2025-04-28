https://crimea.ria.ru/20250428/pochti-300-mirnykh-zhiteley-rossii-pogibli-ot-ruk-vsu-s-nachala-goda-1146033999.html

Почти 300 мирных жителей России погибли от рук ВСУ с начала года

Почти 300 мирных жителей России погибли от рук ВСУ с начала года - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Почти 300 мирных жителей России погибли от рук ВСУ с начала года

292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России по... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T11:50

2025-04-28T11:50

2025-04-28T11:50

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

обстрелы всу

новости

россия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139068255_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_1ea87d100bf8e8ae1a82ba06cc3b4381.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. 292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он добавил, что в этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей."Из них пятеро навсегда останутся детьми. Они погибли", – уточнил посол.По его словам, с начала спецоперации от действий украинских формирований пострадали как минимум 21 тысяча мирных жителей.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по заводу и школе в Курской областиВ МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 годуЛавров: признание Крыма – обязательное условие возобновления переговоров

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, новости, россия, новости сво