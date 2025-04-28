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В Крыму более 6500 домов подключат к газу
В Крыму более 6500 домов подключат к газу - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Крыму более 6500 домов подключат к газу
В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T10:54
2025-04-28T10:54
2025-04-28T10:54
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей.Подключиться к газу смогут и жители села Возрождение Кировского района. Здесь завершилось строительство межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяженностью более 15,3 км.По словам Аксенова, реализация проекта началась в сентябре прошлого года в рамках региональной программы газификации населенных пунктов РК, утвержденной в декабре 2023 года. В селе выполнен монтаж газопроводов-отводов до границ земельных участков. На сегодняшний день жители Возрождения подали 61 заявку на технологическое подключение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюГазификация Крыма: что сделано и планируетсяВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, газификация крыма, газ, крым, новости крыма
В Крыму более 6500 домов подключат к газу
В Крыму 6570 домов подключат к газу в ближайшие четыре года – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По данным на 1 апреля, в рамках догазификации к сетям с начала действия программы подключено около 21,8 тысячи домовладений. Введено в эксплуатацию более 1,1 тысячи км сетей газоснабжения. Всего в период с 2025 по 2028 год планируется подключить 6 570 домовладений", - написал он в своем Telegram-канале.
Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей.
Подключиться к газу смогут и жители села Возрождение Кировского района. Здесь завершилось строительство межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяженностью более 15,3 км.
По словам Аксенова, реализация проекта началась в сентябре прошлого года в рамках региональной программы газификации населенных пунктов РК, утвержденной в декабре 2023 года. В селе выполнен монтаж газопроводов-отводов до границ земельных участков. На сегодняшний день жители Возрождения подали 61 заявку на технологическое подключение.
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