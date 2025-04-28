https://crimea.ria.ru/20250428/v-krymu-bolee-6500-domov-podklyuchat-k-gazu-1146032319.html

В Крыму более 6500 домов подключат к газу

В Крыму более 6500 домов подключат к газу - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Крыму более 6500 домов подключат к газу

В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T10:54

2025-04-28T10:54

2025-04-28T10:54

сергей аксенов

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей.Подключиться к газу смогут и жители села Возрождение Кировского района. Здесь завершилось строительство межпоселкового и распределительного газопроводов общей протяженностью более 15,3 км.По словам Аксенова, реализация проекта началась в сентябре прошлого года в рамках региональной программы газификации населенных пунктов РК, утвержденной в декабре 2023 года. В селе выполнен монтаж газопроводов-отводов до границ земельных участков. На сегодняшний день жители Возрождения подали 61 заявку на технологическое подключение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюГазификация Крыма: что сделано и планируетсяВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, газификация крыма, газ, крым, новости крыма