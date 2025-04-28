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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Украинский беспилотник сбили средства противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T11:16
2025-04-28T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили средства противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, за минувшую ночь силы ПВО сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом.Накануне Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье над Крымом в период с 20:50 до 22:00 были уничтожены шесть дронов ВСУ. В тот же день утром средства ПВО сбили над полуостровом три вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

11:16 28.04.2025 (обновлено: 11:19 28.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили средства противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - сообщили в ведомства.
Как сообщалось, за минувшую ночь силы ПВО сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье над Крымом в период с 20:50 до 22:00 были уничтожены шесть дронов ВСУ. В тот же день утром средства ПВО сбили над полуостровом три вражеских дрона.
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