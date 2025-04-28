https://crimea.ria.ru/20250428/bespilotnik-vsu-pytalsya-atakovat-krym-1146033197.html

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Украинский беспилотник сбили средства противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T11:16

2025-04-28T11:16

2025-04-28T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили средства противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, за минувшую ночь силы ПВО сбили 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе девять дронов – над Крымом.Накануне Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье над Крымом в период с 20:50 до 22:00 были уничтожены шесть дронов ВСУ. В тот же день утром средства ПВО сбили над полуостровом три вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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