Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с холерой в России
10:46 28.04.2025 (обновлено: 10:47 28.04.2025)
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДиагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, за последние 20 лет в стране регистрируются только единичные завозные случаи заболевания.
"В стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в Российской Федерации", – рассказывают в пресс-службе.
При планировании зарубежных поездок Роспотребнадзор рекомендует гражданам заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в стране пребывания через туроператоров и территориальные органы ведомства.
Также специалисты напомнили основные профилактические правила:
- —употреблять для питья следует только гарантированно безопасную воду и напитки;
- —мясо, рыба, морепродукты должны подвергаться термической обработке;
- —желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
- —в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
- —не купаться в стоячих и медленно текущих водоемах, не использовать воду из таких водоемов для бытовых нужд.
Ранее в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили тогда, что заболевший контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны. Мужчина принимает антибиотики и на данный момент признаков заболевания у него нет.
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