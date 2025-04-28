https://crimea.ria.ru/20250428/situatsiya-s-kholeroy-v-rossii-stabilna---rospotrebnadzor-1146032092.html

Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор

Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор

Эпидемиологическая ситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T10:46

2025-04-28T10:46

2025-04-28T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По информации ведомства, за последние 20 лет в стране регистрируются только единичные завозные случаи заболевания.При планировании зарубежных поездок Роспотребнадзор рекомендует гражданам заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в стране пребывания через туроператоров и территориальные органы ведомства.Также специалисты напомнили основные профилактические правила:Ранее в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили тогда, что заболевший контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны. Мужчина принимает антибиотики и на данный момент признаков заболевания у него нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейкРоспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры

https://crimea.ria.ru/20240802/letom-v-krymu-skoruyu-pomosch-vyzyvayut-chasche-s-chem-stalkivayutsya-mediki-1139287795.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, холера, новости, россия, здоровье, безопасность