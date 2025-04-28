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Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор
Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор
Эпидемиологическая ситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T10:46
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роспотребнадзор
холера
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По информации ведомства, за последние 20 лет в стране регистрируются только единичные завозные случаи заболевания.При планировании зарубежных поездок Роспотребнадзор рекомендует гражданам заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в стране пребывания через туроператоров и территориальные органы ведомства.Также специалисты напомнили основные профилактические правила:Ранее в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили тогда, что заболевший контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны. Мужчина принимает антибиотики и на данный момент признаков заболевания у него нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейкРоспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
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роспотребнадзор, холера, новости, россия, здоровье, безопасность
Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с холерой в России

10:46 28.04.2025 (обновлено: 10:47 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДиагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории
Диагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Эпидемиологическая ситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, за последние 20 лет в стране регистрируются только единичные завозные случаи заболевания.
"В стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в Российской Федерации", – рассказывают в пресс-службе.
При планировании зарубежных поездок Роспотребнадзор рекомендует гражданам заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в стране пребывания через туроператоров и территориальные органы ведомства.
Также специалисты напомнили основные профилактические правила:
  • употреблять для питья следует только гарантированно безопасную воду и напитки;
  • мясо, рыба, морепродукты должны подвергаться термической обработке;
  • желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
  • в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
  • не купаться в стоячих и медленно текущих водоемах, не использовать воду из таких водоемов для бытовых нужд.
Ранее в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили тогда, что заболевший контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны. Мужчина принимает антибиотики и на данный момент признаков заболевания у него нет.
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