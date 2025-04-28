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Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области
Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области
Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T09:35
2025-04-28T09:35
2025-04-28T09:35
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от вооруженных формирований киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что подразделения Корейской Народной Армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.Он также подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа, всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию и общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию."Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям", - заключил Путин.26 апреля 2025 года Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеПутин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской областиКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
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россия, новости, владимир путин (политик), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), новости сво
Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области
Россия чтит подвиг бойцов КНДР при освобождении Курской области – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от вооруженных формирований киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", - говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что подразделения Корейской Народной Армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.
"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", - добавил президент РФ.
Он также подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа, всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию и общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию.
"Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям", - заключил Путин.
26 апреля 2025 года Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии
, которые участвовали в разгроме ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.
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