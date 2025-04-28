https://crimea.ria.ru/20250428/putin-sdelal-zayavlenie-ob-uchastii-kndr-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1146030620.html

Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области

Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Путин сделал заявление об участии КНДР в освобождении Курской области

Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T09:35

2025-04-28T09:35

2025-04-28T09:35

россия

новости

владимир путин (политик)

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от вооруженных формирований киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что подразделения Корейской Народной Армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.Он также подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа, всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию и общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию."Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям", - заключил Путин.26 апреля 2025 года Вооруженные силы РФ в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеПутин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской областиКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

россия

кндр (северная корея)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), новости сво