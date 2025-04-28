https://crimea.ria.ru/20250428/dvizhenie-pervykh-podgotovilo-22-tysyachi-vozhatykh-dlya-detskikh-lagerey-1146009423.html

"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей

"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей - РИА Новости Крым, 28.04.2025

"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей

"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для работы в детских лагерях в летний сезон. Об этом журналистам на полях Всероссийского совещания региональных... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T08:50

2025-04-28T08:50

2025-04-28T08:50

крым

движение первых

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. "Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для работы в детских лагерях в летний сезон. Об этом журналистам на полях Всероссийского совещания региональных министров образования в Севастополе сообщил председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов.Он отметил, что на Всероссийском совещании в Севастополе обсуждались в том числе вопросы, касающиеся организации детского оздоровительного отдыха в России, в частности в Крыму."Министерство просвещения объявило Год детского отдыха, как программа будет у нас действовать в этом году и какие перспективы на 2026 год – все это обсуждали", – отметил собеседник.По словам Орлова, в эти дни все участники "Движения Первых" с волнением готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и уже активно участвуют во многих мероприятиях."Ребята понимают, какая это дата, готовятся заранее и плодотворно. И, конечно же, все ждут самого парада. Видно, что волнуются, но обязательно справятся", – сказал Орлов.Всего на этот год, по его словам, у "Движения Первых", запланировано 25 флагманских проектов. В их числе "Зарница 2.0" и "Хранители истории", которым сейчас уделяют особое внимание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКакими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФВ школах России хотят ввести отметки за поведение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, движение первых, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), детский отдых, детские лагеря в крыму, новости, отдых в крыму, крым курортный